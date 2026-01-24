Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Stroeykens

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stroeykens

Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Monaco est dans le dur ces dernières semaines. La direction veut rectifier le tir, et cela passe notamment par le mercato. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 23/01

Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Stroeykens

08:00
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

08:00
Aussi stable sur le terrain qu'en dehors : une grande première pour Brandon Mechele

07:40
Rik De Mil savoure sa revanche à Sclessin : "On a joué un match d'adultes"

07:20
Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

07:00
Face au départ de ses cadres, Saint-Trond fait une déclaration claire

06:40
Ultras dans le vestiaire, affrontements avec la police : chaos à Sclessin après l'humiliation du Standard

23:45
Teuma pas au niveau, Mortensen encourageant : les notes du Standard après la défaite contre Gand Analyse

23:00
5
Triplé de Kanga, le Standard humilié : conspués, les Rouches prennent une gifle contre Gand

22:39
"0-4, what the f*ck, man..." : un Rouche n'en revient pas après l'humiliation subie à Sclessin

23:03
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Lang - Goore - De Mil - Pupe

21:40
L'Olympic Charleroi touche le fond à domicile face à la lanterne rouge

22:30
Tom Saintfiet dénonce : "En Belgique, ce n'est que du copinage"

22:00
Officiel : Noa Lang quitte déjà le Napoli

21:40
Rik De Mil espère conserver un grand talent : "Il peut encore progresser"

21:20
Un peu comme Beka Beka : la RAAL officialise un transfert qui ne sera pas fit tout de suite

21:00
Besnik Hasi n'était même pas au courant, mais un Anderlechtois s'en va bel et bien

20:30
Un retour surprenant : parti en MLS, cet ancien de Pro League revient au KV Courtrai

20:00
Pas de carrière en pro... à cause d'un trop petit sexe : "Les croisés du calebar"

19:30
Les maux de tête d'Ivan Leko : "Je n'ai aucun gardien de but fit"

19:00
"Une triste soirée pour le Standard" : les Rouches "ont déterminé le rythme du match", selon Vincent Euvrard Interview

00:10
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Charleroi ce dimanche

18:30
Ivan Leko met les choses au clair à propos d'un éventuel départ de Raphael Onyedika : "Je ne suis pas stupide"

18:00
1
"Je n'aime pas l'arrogance inutile" : Vincent Kompany se confie sur son tempérament

17:30
Besnik Hasi compare Danylo Sikan à l'un de ses anciens coéquipiers à Anderlecht : "C'était notre meilleur attaquant"

17:00
Besnik Hasi tombe complètement des nues : "Il part ? C'est la première fois que j'en entends parler"

16:30
Vincent Kompany préface la prochaine rencontre du Bayern : "Si l'on regarde le match contre l'Union SG..."

16:00
OFFICIEL : la RAAL La Louvière tient sa première recrue hivernale

15:23
"J'étais le plus heureux" : Dante Vanzeir ne mâche pas ses mots à propos du départ d'Ivan Leko de La Gantoise

15:00
Un club d'Arabie saoudite toque à la porte : Sami Lahssaini en route vers un départ de la RAAL La Louvière ?

14:20
Coup de tonnerre dans le football amateur : l'équipe première d'un club de D2 ACFF va disparaître

14:00
Une offre de... 11 millions : le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour son nouveau renfort offensif

13:30
Un Français pourrait bien rejoindre le KRC Genk cet hiver : les discussions ont débuté

13:00
Belle semaine pour la Belgique, mais une mauvaise nouvelle au coefficient UEFA

12:40
Début de journée agité à La Gantoise : un départ officialisé après l'arrivée de Moctar Diop

12:20

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
