Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Stroeykens
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stroeykens
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht
Monaco est dans le dur ces dernières semaines. La direction veut rectifier le tir, et cela passe notamment par le mercato. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 23/01