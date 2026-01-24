Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

La course au top 6 et les champions play-offs s'annonce très passionnante cette saison, avec plusieurs candidats surprise qui pourraient venir ennuyer les équipes du top.

La Gantoise a le vent en poupe et revient en force à l'approche de cette fin de saison classique. Ils l'ont prouvé coup sur coup face à Anderlecht puis contre le Standard. Deux victoires qui permettent au club de se hisser, au moins pour un jour, dans le top 6 de la Jupiler Pro League.

Rik De Mil a-t-il enfin trouvé la recette ? C'est tout à fait possible. Mais il reste encore huit matchs à disputer, neuf pour les autres prétendants au top 6. Rien n'est donc encore joué pour eux, car outre les Bufffalos, d'autres formations seront également à surveiller pour le décompte final.

Hein Vanhaezebrouck a constaté plusieurs points positifs sous la direction de Rik De Mil. Mais lui non plus ne veut pas s'avancer trop vite quant aux chances du club de terminer dans le top 6.

Hein Vanhaezebrouck mise également sur Charleroi

"Oui, La Gantoise peut espérer terminer dans le top 6. Mais cela reste imprévisible. Méfiez-vous de Charleroi ! Sous la direction de De Mil, je trouvais parfois que l'équipe manquait de dynamisme vers l'avant, elle faisait trop de passes autour du cercle central. Aujourd'hui, on voit une équipe qui cherche plus rapidement la profondeur", a analysé l'ancien coach d'Anderlecht et des Buffalos dans Het Nieuwsblad.

"Avec un entraîneur qui reste un peu à l'écart des caméras - peut-être aussi parce que le français de Hans Cornelis n'est pas excellent - cette équipe a connu un déclic, et tout le monde semble s'y sentir très bien. Charleroi pourrait bien devenir l'équipe de la remontada", a encore expliqué HVH.