La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

Après un début de saison inquiétant, la Belgique redresse la barre en Europe. Grâce à Bruges et Genk nos clubs réalisent un excellent parcours.

La Belgique n'avait que trois clubs en phase de groupes des compétitions européennes cette saison, avec peu d'espoir au départ. Les éliminations d'Anderlecht et de Charleroi en Conference League ont assombri le tableau, mais la qualité a fini par faire la différence.

Notre championnat a récolté 10 000 points au coefficient UEFA, avec une semaine presque parfaite où les trois clubs ont cumulé 1 200 points. Les qualifications de Bruges et de Genk ont fait grimper le score grâce à des bonus.

Grâce à ça, la Belgique reste huitième au classement UEFA, la même position qu'au début de la saison. Le classement ne bouge pas, mais on gagne du terrain car les autres pays perdent leurs clubs.

La Belgique rattrape les Pays-Bas au classement UEFA

C'est la catastrophe pour nos voisins néerlandais en Europe. Le PSV, l'Ajax, Feyenoord, Utrecht et Go Ahead Eagles ont tous pris la porte. Seul l'AZ Alkmaar a survécu.

On va bientôt effacer nos mauvais résultats pendant que nos voisins vont perdre beaucoup de points. Si Bruges et Genk continuent comme ça, on peut viser la sixième place et décrocher deux tickets directs pour la Ligue des Champions.