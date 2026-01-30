La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
La qualité plutôt que la quantité : la Belgique devance les Pays-Bas avec un grand objectif en tête
Photo: © photonews

Après un début de saison inquiétant, la Belgique redresse la barre en Europe. Grâce à Bruges et Genk nos clubs réalisent un excellent parcours.

La Belgique n'avait que trois clubs en phase de groupes des compétitions européennes cette saison, avec peu d'espoir au départ. Les éliminations d'Anderlecht et de Charleroi en Conference League ont assombri le tableau, mais la qualité a fini par faire la différence.

Notre championnat a récolté 10 000 points au coefficient UEFA, avec une semaine presque parfaite où les trois clubs ont cumulé 1 200 points. Les qualifications de Bruges et de Genk ont fait grimper le score grâce à des bonus.

Grâce à ça, la Belgique reste huitième au classement UEFA, la même position qu'au début de la saison. Le classement ne bouge pas, mais on gagne du terrain car les autres pays perdent leurs clubs.

La Belgique rattrape les Pays-Bas au classement UEFA

C'est la catastrophe pour nos voisins néerlandais en Europe. Le PSV, l'Ajax, Feyenoord, Utrecht et Go Ahead Eagles ont tous pris la porte. Seul l'AZ Alkmaar a survécu.

Lire aussi… "Son but me rappelle beaucoup ceux de Messi" : la pépite de Genk enflamme l'Europa League
On va bientôt effacer nos mauvais résultats pendant que nos voisins vont perdre beaucoup de points. Si Bruges et Genk continuent comme ça, on peut viser la sixième place et décrocher deux tickets directs pour la Ligue des Champions.

