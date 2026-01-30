Loïs Openda out, Romeo Vermant in ? Le choix radical que Rudi Garcia pourrait faire pour le Mondial

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Romeo Vermant n'est pas l'attaquant le plus médiatisé en Belgique, mais il enchaîne les bonnes performances avec le Club de Bruges.

Romeo Vermant a marqué 7 fois en Pro League cette saison. Le Diablotin n'est pas un numéro 9 classique qui porte toute une défense sur ses épaules. Il bouge tout le temps, cherche les espaces et profite des petites occasions que les autres ratent. Il sait quand frapper.

Romelu Lukaku est le titulaire indiscutable des Diables Rouges. Vermant pourrait être le joker idéal. Un attaquant qui débloque un match ou fait la différence en fin de rencontre.

Les autres attaquants ne sont pas aussi efficaces devant le but. De Ketelaere joue plutôt en faux numéro 9, Openda n'a pas convaincu en sélection et Stassin est en difficulté en Ligue 2.

Romeo Vermant comme joker pour la Coupe du Monde ?

Son côté imprévisible le rend plus précieux. Les défenseurs ne savent pas où il va apparaître ni quand il va marquer. Dans un tournoi où tout se joue sur des détails, ça peut être décisif.



Vermant a le profil pour être le joker de la sélection. Il marque, bouge beaucoup et comprend bien le jeu. Un joueur capable de faire la différence quand ça compte pour Rudi Garcia.