Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

La RAAL a connu un vrai jour sans contre Malines. Et cela se ressent forcément dans les notes des joueurs.

Peano (6) : secoué par Boersma sur un but annulé, fusillé à bout portant sur l'ouverture du score malinoise et sur le 0-2. Après-midi frustrante au possible pour El Gato.

Liongola (6) : souvent sollicité défensivement, il a répondu présent, avec quelques retours incisifs sur Mathis Servais.

Faye (6,5) : les premiers buts encaissés depuis son retour dans le onze de base malgré des duels secs (10 remportés sur 11) pour marquer son terrtoire dès le début de match.

Okou (4,5) : quelques retours précieux en défense mais trop court pour intervenir sur les deux buts.

Nolan Gillot tourmenté par Thérence Koudou

Maisonneuve (4) : pas aussi tranchant dans les duels qu'à l'accoutumée, même si cela n'a pas directement prêté à conséquence.





Gillot (4,5) : quelques bons coups francs mais surtout beaucoup de difficultés à contenir Thérence Koudou, qui l'a passé à plus d'une reprise sur son flanc, comme au moment de centrer sur l'ouverture du score.

Lahssaini (6) : accrocheur, prêt à courir pour deux avec l'exclusion d'Ashimeru. A bouché les trous comme il a pu, tantôt au pressing, tantôt en faisant l'essuie-glace devant la défense.

Ashimeru (3) : il se faisait une joie de débuter son premier match de la RAAL. Cela aura duré moins de 20 minutes, le temps de se faire exclure pour un pied bien maladroit sur une cheville malinoise. N'a même pas eu besoin de prendre sa douche avant ses coéquipiers vu les trombes d'eau tombées sur l'Easi Arena.

Ito (4) : a galvaudé la seule occasion des Loups en première mi-temps, une frappe en tribune alors qu'il avait été laissé seul à l'entrée du rectangle. Avec l'exclusion d'Ashimeru, le jeu dépendait en grande partie de lui, sans que cela ne lui permette de regagner du terrain. Difficile toutefois de lui en vouloir à dix contre onze.

Fall (5) : la victime collatérale de l'exclusion d'Ashimeru. Avant d'être sacrifié par Frédéric Taquin, le grand Sénégalais n'avait pas eu l'occasion d'exploiter les rares ballons reçus dans le rectangle. A sa place,Owen Maës a apporté du tranchant dans les espaces entre les lignes

Afriyie (3,5) : dans un premier laissé sur le terrain par Frédéric Taquin pour continuer à procéder à en contre, il n'aura jamais réussi à prendre la défense malinoise de vitesse.

