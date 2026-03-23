Felice Mazzù a retrouvé son mojo... et voudra le prouver à Charleroi (et Genk)

Felice Mazzù a retrouvé son mojo... et voudra le prouver à Charleroi (et Genk)
Photo: © photonews

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Oud-Heverlee Leuven est sauvé, et la saison est donc d'ores et déjà réussie à Den Dreef. Un pari risqué mais réussi pour Felice Mazzù.

Sans surprise, après la 30e journée de championnat, c'est un Felice Mazzù ému qui s'est présenté face à la presse. Le coach d'OHL a connu des hauts et des bas dans sa carrière, mais la vitesse à laquelle il est passé de l'un à l'autre ces dernières années en aurait laissé plus d'un à terre. 

 "Je me bats contre les play-downs depuis deux ans et demi et j'ai connu des moments très difficiles", confie-t-il. "Ça n'a pas été simple. C'est aussi une récompense méritée pour moi. Je n'ai jamais baissé les bras", déclarait Mazzù après la victoire d'OHL contre l'Antwerp, synonyme de maintien. 

Felice Mazzù prenait un risque à OHL 

S'il mentionne ces deux dernières saison à lutter contre la descente, avec STVV et le Sporting Charleroi, Mazzù est dans la galère depuis plus longtemps que ça. Car c'est son passage de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht, avec du recul toujours aussi peu compréhensible de la part de toutes les parties, qui a entamé sa descente aux enfers. 

Avec l'USG, Felice Mazzù vivait un vrai rêve : la montée en D1A et des performances auxquelles la Belgique n'était alors pas encore habituée de la part de l'Union avaient refait du Carolo la coqueluche du football belge après un passage (très) délicat à Genk. 

Lire aussi… "Je suis resté calme malgré tout le négatif" : Felice Mazzu prend sa revanche et gâte ses joueurs

À Anderlecht, il était la mauvaise personne au mauvais moment et au mauvais endroit : un coach au profil pas forcément adapté aux Mauves, succédant à l'icône Vincent Kompany... dans un club en pleine déliquescence. Trois ans et demi plus tard, ce qui s'est passé au RSCA prouve que Mazzù n'était pas le seul fautif. 

Mais après que son deuxième passage au Sporting Charleroi se soit terminé de façon si triste, juste avant les Playoffs 3 qu'il n'était pas parvenu à éviter, on se disait que l'étoile de Mazzù commençait à pâlir. Si même "à la maison", au Mambourg, la méthode Mazzù, basée avant tout sur l'humain et la mentalité, ne marchait plus, peut-être était-ce le début de la fin. J'ai reçu beaucoup de négativité de la part des autres, que ce soit intentionnel ou non", reconnaissait-il ce dimanche. 

Mazzù va retrouver Charleroi et Genk en PO2 

Et après une nouvelle situation compliquée à Saint-Trond, on se disait que reprendre OHL était presque une folie. Un nouveau club néerlandophone, ce qui ne lui réussissait pas jusqu'ici, dans une situation catastrophique (le club était avant-dernier de Pro League), si tôt après son échec précédent ? On se disait que si Mazzù se plantait cette fois, il finirait comme d'autres coachs, à devoir se relancer en Challenger Pro League. 

Mais voilà : avec 25 points pris en 18 matchs, alors que OHL en avait pris 8/33 avant son arrivée, Felice Mazzù a réussi son pari. Désormais, en Playoffs, il va retrouver... Charleroi et Genk, deux de ses anciens clubs, et même s'il n'est pas du genre rancunier, il voudra rappeler à tout le monde ce qui avait fait de lui l'un des coachs les plus en vue de D1A. On ne peut que se réjouir pour l'homme. 

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