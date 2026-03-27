Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège et de La Louvière signe son premier contrat professionnel

Joachim Djamba-Shango a signé son premier contrat professionnel à La Gantoise. Le milieu de terrain gantois a séduit les dirigeants.

Le Jong Gent est la meilleure équipe de jeunes en Challenger Pro League. Avec une huitième place, les Buffalos font nettement mieux, pour leur première saison en CPL, que le Jong Genk, les RSCA Futures et le Club NXT.

Dans le même temps, La Gantoise continue de préparer l’avenir en recherchant de nouveaux talents, tout en faisant confiance à sa propre formation. Dans cette optique, le club a encore frappé un joli coup en vue des prochaines années.

La Gantoise a offert un premier contrat professionnel à Joachim Djamba Shango. Le jeune talent de 17 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2029. "Après Xander Van Cauwenberg et Hatim Dabdoubi, il est le troisième jeune joueur en une semaine à prolonger son contrat avec le KAA Gent," a écrit le club dans un communiqué.

"Djamba Shango est un numéro 8 moderne. Un joueur box-to-box puissant, mais aussi techniquement solide. Il évolue en bleu et blanc depuis trois ans et est déjà monté à trois reprises cette saison avec le Jong Gent en Challenger Pro League."





Le fils d'un ancien joueur du RFC Liège

"Félicitations et bonne chance, Joachim", a conclu La Gantoise sur son site officiel. Joachim Djamba Shango est le fils de Serge Djamba Shango, ancien joueur de la R. AA Louvièroise (ancien club de La Louvière), du KV Ostende ou encore du RFC Liège.