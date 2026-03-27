Le RFC Seraing se prépare à perdre deux joueurs très convoités

Hemsley Akpa-Chukwu et Emmanuel Da Costa attirent l'attention de plusieurs clubs. Le RFC Seraing devrait perdre ses deux joueurs cet été.

Le RFC Seraing va avoir du mal à retenir ses pépites cet été. Le club pourrait perdre deux de ses plus belles révélations de la saison. Selon nos informations, Hemsley Akpa-Chukwu et Emmanuel Da Costa attisent de plus en plus les convoitises, aussi bien en Pro League qu'en Challenger Pro League.

Akpa-Chukwu s'est mis en évidence. Avec 8 buts et 2 passes décisives en championnat, l'attaquant réalise une bonne saison. Il pèse dans les matchs et apporte beaucoup offensivement.

Une première offre

Sa valeur est estimée à 300.000 euros par Transfermarkt, mais Seraing attend plus que cette somme. Le club réclame 700.000 euros et a reçu une première offre de 500.000 euros.

Da Costa n'est pas passé inaperçu. Le latéral droit a montré de belles choses cette saison avec 4 passes décisives au compteur. Le FC Metz, par exemple, suit de près la situation des deux joueurs.



Sauf surprise, les deux joueurs devraient quitter Seraing cet été. Ce serait aussi l'occasion pour la direction de renflouer les caisses.