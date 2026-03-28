🎥 Luc Nilis révèle son meilleur coéquipier de tous les temps et le plus beau but de sa carrière

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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🎥 Luc Nilis révèle son meilleur coéquipier de tous les temps et le plus beau but de sa carrière

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Le buteur se remémore sa période au PSV, où il a évolué aux côtés d'une légende du football. Pour l'ancien attaquant d'Anderlecht, il n'y a d'ailleurs aucun doute quant à l'identité de son meilleur coéquipier de tous les temps.

“Ronaldo sans aucun doute. Le vrai Ronaldo”, confie Luc Nilis à Het Laatste Nieuws. Il ne garde que de bons souvenirs de la super star brésilienne : “Nous avons joué ensemble pendant deux ans et, dès le premier entraînement, nous nous trouvions les yeux fermés. C'est aussi un type simple et formidable.”

Le lien entre les deux attaquants allait au-delà du terrain : “Nous allions souvent manger et sortir ensemble.” Et sportivement aussi, le courant est tout de suite passé : “Notre premier match de championnat à Vitesse, nous l'avons remporté 2-4. J'ai marqué deux fois, Ronaldo aussi, à chaque fois sur une passe décisive de l'autre.”

Ce geste contre Utrecht a été le plus beau but de Nilis

Le respect était d'ailleurs réciproque : “Ronaldo a déjà déclaré que j'étais le meilleur joueur avec qui il ait jamais joué. J'en suis fier”, explique Nilis, qui est toujours en contact avec son ancien coéquipier.

Au-delà de ces souvenirs, Nilis se remémore aussi sa propre carrière avec plaisir : “Je regarde parfois encore mes buts sur YouTube, oui”, admet-il. Et un but en particulier ressort clairement pour lui.


“Contre Utrecht, c'est le plus beau but de ma carrière. Tout s'est fait à l'intuition. J'ai vu qu'il ne restait plus de temps et j'ai décidé, en une fraction de seconde, de conclure du talon. Honnêtement, c'était génial.”

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