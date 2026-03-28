À un (gros) match du Mondial : Brian Riemer réussit là où Rudi Garcia avait perdu des plumes

Le Danemark a fait un premier pas vers la Coupe du Monde en s'imposant 4-0 contre la Macédoine du Nord. Désormais, place à la finale contre la République tchèque.

Rudi Garcia peut en témoigner, la Macédoine du Nord est plus coriace qu'il n'y paraît. Mais là où les Diables avaient enchaîné deux partages, le Danemark n'en a fait qu'une bouchée, s'imposant 4-0 en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde.

Brian Riemer est apparu soulagé en conférence de presse : "Nous savions tous ce qui était en jeu. J'avais mis en garde les joueurs en leur expliquant tout ce qu'avait fait la Macédoine du Nord face à de grandes nations. Avec la pression ambiante, il n'était pas facile de réaliser une telle performance. C'est un plaisir de gagner et de jouer la finale grâce à une bonne prestation", explique-t-il, cité par Tipsbladet.

Danemark - République tchèque pour l'un des derniers tickets

L'ancien coach d'Anderlecht est déjà tourné vers la suite : "On peut rester là à parler de ce match, mais on n'a joué que la mi-temps. C'est aussi pour ça que vous ne me verrez pas lever les bras au ciel en criant : 'C'était absolument fantastique'. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Pensez-y quand vous écrivez vos articles, d'accord ?", a-t-il demandé aux journalistes danois.

C'est que la République tchèque (victorieuse de l'Irlande aux tirs au but) sera un gros morceau : "Maintenant, direction Prague, où nous devons livrer une prestation de haut niveau, où chacun devra donner le meilleur de lui-même si nous voulons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avons cinq jours pour y parvenir, et nous le ferons".



Rien ne sera laissé au hasard : "Nous nous sommes préparés avec le plus grand soin ces derniers mois. Notre service d'analyse, dont je fais partie, a visionné et étudié de nombreux matchs. De plus, deux informateurs, Thomas Kahlenberg et un sélectionneur des U18, ont assisté à la rencontre des Tchèques".