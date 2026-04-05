Un échec total : Kasper Dolberg déjà sur le départ un an après avoir quitté Anderlecht ?

Le retour de Kasper Dolberg à l'Ajax Amsterdam ne se passe pas comme prévu. L'attaquant danois pourrait ainsi déjà quitter le club.

Avec 3 buts en Eredivisie cette saison, Kasper Dolberg ne répond clairement pas aux attentes. Revenu l'été passé à l'Ajax Amsterdam et attendu comme le messie, Dolberg peine à retrouver le niveau de son premier passage aux Pays-Bas, lors duquel il avait inscrit 45 buts et lancé sa carrière internationale.

Alors qu'il a signé jusqu'en 2029, il n'est donc pas exclu que le Danois... s'en aille l'été prochain. C'est en tout cas ce que pense le journaliste Mike Verweij, suiveur de l'Ajax, dans son podcast Kickoff.

Dolberg sur le départ de l'Ajax ?

"Je ne sais pas si l'Ajax veut continuer avec Dolberg. Il y a une vraie chance qu'ils le vendent l'été prochain", affirme Verweij, dont les analyses sont très suivies aux Pays-Bas. Ce serait un véritable échec pour le club comme pour le joueur, arrivé pour 10 millions d'euros.

Kasper Dolberg s'était imposé comme le n°9 du RSC Anderlecht où il plantait but sur but, inscrivant 44 goals en 90 matchs pour les Mauve & Blanc. Son départ était un coup dur mais la somme offerte par l'Ajax était impossible à refuser pour Anderlecht.

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En cas de départ, un prêt pourrait être une solution car l'Ajax, qui a dépensé beaucoup d'argent et offert un contrat longue durée à Dolberg, ne voudra certainement pas le brader. Mais la saison du Danois, qui a également manqué la qualification pour le Mondial, ne risque pas d'attirer beaucoup de clubs...