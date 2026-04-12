La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

Anderlecht et Adriano Bertaccini ont fini par retrouver le sourire contre Gand. Le dernier buteur de la soirée attendait cette libération depuis longtemps.

Malgré le score défavorable, Adriano Bertaccini n'est monté que lors de la troisième salve de changements de Jérémy Taravel, après Yari Verschaeren, Tristan Degreef et Kobe Da Costa. Et pourtant : sept minutes après son entrée, le score était passé de 1-1 à 3-1.

L'ancien buteur de Saint-Trond et du RFC Liège à lui-même mis fin aux débats en plantant le 3-1 au bout du temps additionnel. Le soulagement était autant imputable à l'issue de la rencontre qu'au fait de retrouver le chemin des filets : il n'avait inscrit qu'un seul but en championnat depuis novembre.

Bertaccini évacue sa frustration

"Ce but va faire du bien individuellement mais aussi collectivement", avoue-t-il au micro de DAZN. Les trois buteurs sont en fait des supersubs : "Le banc fait la différence aujourd'hui avec Tristan, mais aussi Yari. Ce n'est pas toujours facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps, mais il faut rester fort mentalement et profiter des minutes.

😎 | Adriano Bertaccini et le RSC Anderlecht laissent exploser leur joie ! 🎊 #ANDGNT pic.twitter.com/Ig3xvkHeFW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2026

Le carton jaune sanctionnant le maillot enlevé n'est qu'anedoctique, Bertaccini a ensuite couru vers la tribune, puis vers le banc : "Un membre du staff, Naim, m'avait dit que j'allais rentrer et marquer. Ça fait du bien car toutes les émotions sortent".



Lire aussi… "La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand›

Un but à l'image d'une équipe anderlechtoise qui a tangué mais qui a su se relever : "Le match n'était pas très beau, on a été dominés, mais on a tenu avec une bonne mentalité. Il faut garder cette énergie pour la suite".