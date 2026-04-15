Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stankovic

23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

Aleksandar Stankovic réalise une première saison de haute qualité au Club de Bruges. Cela devrait lui valoir un retour à Milan. (Lire la suite)