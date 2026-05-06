Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?
Photo: © photonews
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Romelu Lukaku est bien de retour en Italie, mais il n'a pas encore pris part à l'entraînement collectif du Napoli. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables doit premièrement montrer patte blanche et espérer se remettre rapidement dans sa meilleure forme physique.

Après avoir passé de longues semaines en Belgique pour y terminer sa rééducation, au grand dam de toute la direction et du staff napolitain, Romelu Lukaku est retourné en Italie en ce début de semaine. Supposément bientôt prêt à reprendre l'entraînement collectif, le Diable Rouge devait premièrement y retrouver Antonio Conte pour discuter, une nouvelle fois, de sa situation délicate.

"Cette fois, Lukaku devra littéralement 'frapper à la porte' du vestiaire de Conte et attendre sa réponse. L'objectif est clair : comprendre s'il existe encore une possibilité de réparer une relation qui s'est fortement détériorée ces dernières semaines", écrivait ce mardi matin le quotidien transalpin "Il Mattino".

La donne est claire : le meilleur buteur de l'histoire de notre sélection doit donc montrer patte blanche, promettre un investissement personnel irréprochable jusqu'à la fin de la saison et espérer que cela suffise pour réintégrer pleinement le groupe, après avoir notamment dû s'acquitter d'une amende monstrueuse de 150.000 €.

Romelu Lukaku est bien de retour à Naples, mais toujours en individuel

Si l'issue de la conversation entre Antonio Conte et Romelu Lukaku n'a pas encore été révélée, le Napoli a en tout cas confirmé le retour de 'Big Rom' au centre d'entraînement, ce mardi soir, dans un communiqué évoquant la préparation du match face à Bologne, qui sera disputé lundi soir prochain au stade Diego Armando Maradona.

"Après leur match nul contre Côme, les Azzurri ont repris l'entraînement (...) L'équipe a participé à une séance d'entraînement l'après-midi et a effectué des exercices de récupération. Romelu Lukaku est retourné au centre d'entraînement du SSC Napoli et a effectué un travail individuel."

Pas encore de retour en séance collective, donc, pour Romelu Lukaku, qui laissait encore paraître quelques signes inquiétants il y a une petite dizaine de jours, lorsqu'il s'entraînait encore sur un terrain d'entraînement de l'Antwerp, non loin du centre "Move to Cure" dans lequel il était soigné par le kinésithérapeute belge Lieven Maesschalck.

Sera-t-il dans les temps pour la Coupe du monde 2026 ?

Toujours sous contrat avec le Napoli, Romelu Lukaku pourrait techniquement participer à l'un des trois derniers matchs de la saison (contre Bologne, à Pise, contre l'Udinese), lors desquels le club du sud de l'Italie doit assurer sa deuxième place, derrière l'Inter et devant l'AC Milan, la Juventus et l'AS Roma.

Les chances sont néanmoins maigres, étant donné que Romelu Lukaku n'est pas encore en mesure de s'entraîner collectivement et que le dernier match sera joué le 24 mai, dans moins de trois semaines. Suivra ensuite une phase de préparation avec les Diables Rouges avant le grand départ vers la Coupe du monde aux États-Unis, où Big Rom tentera de ne pas revivre le même cauchemar qu'en 2022.

Un autre club italien ou un retour en Premier League plutôt qu'Anderlecht pour Romelu Lukaku ?

Et puis ? Un transfert, vraisemblablement, puisque son avenir au Napoli semble fortement compromis malgré son retour au centre d'entraînement. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Romelu Lukaku se dirige vers un départ, le club souhaitant aussi récupérer une indemnité et ne voulant pas le voir partir librement après avoir investi près de 31 millions d'euros à l'été 2024.

Sa situation serait particulièrement suivie en Italie... ainsi qu'en Angleterre, où un grand retour en Premier League est évoqué. À chaque rumeur étrangère, la possibilité d'un retour au Sporting d'Anderlecht dès cet été semble en tout cas s'éloigner.

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