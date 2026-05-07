Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Mika Godts impressionne toute l'Europe avec sa très grosse saison avec l'Ajax Amsterdam. Selon plusieurs médias néerlandais, Manchester City suit de près le jeune Belge, également surveillé par le Bayern Munich de Vincent Kompany.

La saison exceptionnelle de Mika Godts lui ouvre les portes de plusieurs grands clubs européens. Selon le journaliste de Voetbal International, Lentin Goodijk, Manchester City suit de très près le jeune ailier de 20 ans de l'Ajax pour un possible transfert cet été.

Le belge le plus décisif de la saison ?

Avec 17 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, Godts est devenu le joueur le plus décisif de l'Ajax Amsterdam cette saison. Le Belge a fait la différence dans plusieurs grands rendez-vous. Mika Godts a très souvent porté son équipe cette saison alors que l'Ajax est loin de son meilleur niveau. Sa vitesse, sa percussion et sa qualité dans les un contre un ont impressionné beaucoup d'observateurs cette année. Son but contre le NAC Breda avait fait le tour du monde. Il avait dribblé 4-5 défenseurs et le gardien pour faire le break 0-2.

Manchester City la meilleure destination ?

Les performances du jeune ailier ne laissent pas la Premier League indifférente. Manchester City n'est pas le seul club anglais intéressé par son profil. Plusieurs équipes suivent son évolution depuis plusieurs mois. Le Bayern Munich de Vincent Kompany surveille attentivement sa situation. En revanche, le FC Barcelona aurait indiqué à son entourage qu'il recherchait un profil différent pour renforcer son secteur offensif.

Une vente qu'en cas de grosse offre

Du côté de l'Ajax, le dossier est clair. Le club néerlandais aimerait conserver son joyau au moins une saison supplémentaire. Godts serait favorable à cette idée afin de continuer sa progression dans un environnement qu'il connaît bien. Mais en cas d'offre très importante cet été, l'Ajax pourrait finalement accepter de le laisser partir. Son contrat court jusqu'en juin 2029, ce qui place le club dans une position très confortable pour négocier. Le club néerlandais sait qu'une grosse vente pourrait aider financièrement après plusieurs saisons plus compliquées. Et s'il rejoint City, le club anglais aura deux Diables Rouges dans son effectif, comme quand Kevin De Bruyne était encore là.

Une place dans l'effectif de Rudi Garcia pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique

La valeur de marché du Belge a explosé ces derniers mois. Selon le site Transfermarkt, elle atteint 25 millions d'euros et pourrait grimper après la Coupe du monde. Avec une telle saison, Rudi Garcia devrait logiquement lui donner une chance avec les Diables Rouges le mois prochain. Le jeune ailier avait découvert la sélection belge lors du rassemblement de mars. Une première étape qui ressemble au début d’une très grande histoire avec la Belgique.





Ce qui est bien avec Godts, c'est qu'il garde les pieds sur terre. Il sait qu'il a encore des choses à apprendre. Si City est sur le coup, c'est que le potentiel est immense. En ce moment, il est considéré par plusieurs consultants comme le futur de la Belgique.