Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Un duo avec Jérémy Doku ? Manchester City suit un autre Diable Rouge

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mika Godts impressionne toute l'Europe avec sa très grosse saison avec l'Ajax Amsterdam. Selon plusieurs médias néerlandais, Manchester City suit de près le jeune Belge, également surveillé par le Bayern Munich de Vincent Kompany.

La saison exceptionnelle de Mika Godts lui ouvre les portes de plusieurs grands clubs européens. Selon le journaliste de Voetbal International, Lentin Goodijk, Manchester City suit de très près le jeune ailier de 20 ans de l'Ajax pour un possible transfert cet été.

Le belge le plus décisif de la saison ?

Avec 17 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, Godts est devenu le joueur le plus décisif de l'Ajax Amsterdam cette saison. Le Belge a fait la différence dans plusieurs grands rendez-vous. Mika Godts a très souvent porté son équipe cette saison alors que l'Ajax est loin de son meilleur niveau. Sa vitesse, sa percussion et sa qualité dans les un contre un ont impressionné beaucoup d'observateurs cette année. Son but contre le NAC Breda avait fait le tour du monde. Il avait dribblé 4-5 défenseurs et le gardien pour faire le break 0-2.

Manchester City la meilleure destination ?

Les performances du jeune ailier ne laissent pas la Premier League indifférente. Manchester City n'est pas le seul club anglais intéressé par son profil. Plusieurs équipes suivent son évolution depuis plusieurs mois. Le Bayern Munich de Vincent Kompany surveille attentivement sa situation. En revanche, le FC Barcelona aurait indiqué à son entourage qu'il recherchait un profil différent pour renforcer son secteur offensif.

Une vente qu'en cas de grosse offre

Du côté de l'Ajax, le dossier est clair. Le club néerlandais aimerait conserver son joyau au moins une saison supplémentaire. Godts serait favorable à cette idée afin de continuer sa progression dans un environnement qu'il connaît bien. Mais en cas d'offre très importante cet été, l'Ajax pourrait finalement accepter de le laisser partir. Son contrat court jusqu'en juin 2029, ce qui place le club dans une position très confortable pour négocier. Le club néerlandais sait qu'une grosse vente pourrait aider financièrement après plusieurs saisons plus compliquées. Et s'il rejoint City, le club anglais aura deux Diables Rouges dans son effectif, comme quand Kevin De Bruyne était encore là.

Une place dans l'effectif de Rudi Garcia pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique

La valeur de marché du Belge a explosé ces derniers mois. Selon le site Transfermarkt, elle atteint 25 millions d'euros et pourrait grimper après la Coupe du monde. Avec une telle saison, Rudi Garcia devrait logiquement lui donner une chance avec les Diables Rouges le mois prochain. Le jeune ailier avait découvert la sélection belge lors du rassemblement de mars. Une première étape qui ressemble au début d’une très grande histoire avec la Belgique.

Ce qui est bien avec Godts, c'est qu'il garde les pieds sur terre. Il sait qu'il a encore des choses à apprendre. Si City est sur le coup, c'est que le potentiel est immense. En ce moment, il est considéré par plusieurs consultants comme le futur de la Belgique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Ajax
Belgique
Mika Godts

Plus de news

Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

Matias Fernandez Pardo bientôt Diable Rouge ? Les discussions sont relancées

21:37
2
🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

🎥 Penalty oublié pour le Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce que dit le règlement

23:40
1
Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

Pas de triplé pour Vincent Kompany : le Bayern éliminé par le PSG en demi finale de Ligue des champions

23:02
1
La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

La tendance se confirme : voici vos grands favoris pour cette fin de saison en Pro League et en Coupe

22:30
Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

22:06
Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

Dans la forme de sa vie ? Jérémy Doku a de grandes ambitions avec les Diables Rouges pour le Mondial

19:34
La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

La fin des tensions ? Romelu Lukaku a crevé l'abcès avec Antonio Conte à Naples

20:51
Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

15:45
1
Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

Antoine Sibierski et pas un autre : le CEO d'Anderlecht justifie son choix

20:13
Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

Diable Rouge à quatre reprises, il pourrait passer un nouveau palier cet été

17:30
Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

Qu'adviendra-t-il de Jérémy Taravel ? Voici la réponse d'Antoine Sibierski

18:30
4
(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué" Interview

(Presque) tout se jouera à Sclessin pour le Standard... où il peine : "Ce n'est pas qu'on n'y a jamais bien joué"

18:00
"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé Interview

"On sent de l'espoir chez les supporters" : entre Standard et RDC, Matthieu Epolo est parti pour un été chargé

16:50
2
"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

"Je regardais Anderlecht jouer l'Europe chaque saison" : Antoine Sibierski sait où il débarque

16:20
Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

Antoine Sibierski se présente : "Mes valeurs collent avec celles d'Anderlecht et c'était primordial"

15:15
Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

Brillant à Arsenal, mais pas chez les Diables : Leandro Trossard peut-il enfin convaincre en sélection ?

15:00
Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

Le retour de Teuma, nouveau doute pour Fossey : le point de Vincent Euvrard sur l'infirmerie du Standard

14:30
Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

Un coach de Super League féminine va recevoir sa chance en Challenger Pro League

14:20
Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

Une option de moins pour Anderlecht ? Voici où Wouter Vrancken pourrait bien signer en fin de saison

14:01
1
Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

13:30
L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

L'Antwerp en deuil : une légende du Bosuil, récemment mise à l'honneur, est décédée

12:56
1
Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

Le Standard chipe un jeune talent à l'Antwerp pour son équipe U23

12:30
Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

Perdre à Charleroi rend furieux Dimitri De Condé : un sérieux nettoyage est attendu au Racing Genk

11:57
Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

Impliqué dans le but, serré par Arteta : toute l'importance de Leandro Trossard, malgré un temps de jeu limité

11:20
Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

Probable futur troisième, Saint-Trond se prépare déjà pour son premier départ important de l'été

10:50
Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

10:20
1
Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

Le futur ovni du Club de Bruges ? À 16 ans, il passe déjà professionnel chez les Blauw & Zwart

09:50
🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

🎥 La fête à Marbella, deux matchs encore à jouer : Moussa N'Diaye et Schalke déjà en mode célébrations

09:25
Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

Après Antoine Sibierski, le début du mercato à Anderlecht ? Un jeune ailier testé par le PSG est cité

08:58
Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

Le choix d'Euvrard est clair : pourquoi Josué Homawoo est l'un des perdants de la fin de saison au Standard ?

08:34
Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

Patte blanche à montrer, forme à retrouver : Romelu Lukaku est à Naples, mais peut-il encore espérer jouer ?

07:55
Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

Pour l'histoire, pour rejoindre Raymond Goethals : Vincent Kompany et le Bayern peuvent-ils le faire ?

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

06/05
Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

Bruges et Anderlecht à la lutte pour de jeunes talents... dont un de 13 ans seulement

07:00
Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

06/05
"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

"Il voulait que ce soit rendu public" : ça se confirme pour Jorthy Mokio, qui a bien choisi le Congo

05/05
3

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 32
Utrecht Utrecht 2-0 NAC NAC
FC Groningen FC Groningen 2-3 Excelsior Excelsior
Ajax Ajax 2-2 PSV PSV
NEC NEC 1-1 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 0-2 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 1-0 Heracles Heracles
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-2 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved