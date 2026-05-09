En forme diabolique : le nouveau chef d'oeuvre de Jérémy Doku pour lancer Manchester City

Jérémy Doku est en grande forme en cette fin de saison. Il l'a encore prouvé ce soir contre Brentford, avec un splendide but pour mettre Manchester City sur les rails.

Avant le déplacement d'Arsenal à West Ham demain, Manchester City avait l'occasion de mettre la pression sur son rival au sommet du championnat anglais. Auteur d'un doublé pour sauver un point in extremis à Everton il y a cinq jours, Jérémy Doku a été logiquement titularisé par Pep Guardiola.

Et il a une nouvelle fois été l'un des meilleurs Cityzens contre Brentford, avec plusieurs courses qui ont mis la défense des visiteurs à l'amende. Malgré ses dribbles et la domination mancunienne, les Skyblues n'ont pas réussi à faire la différence en première mi-temps, 0-0 au repos.

Doku régale, City encore dans la course au titre

A la reprise, Manchester a un peu perdu de sa superbe, laissant Brentford jouer à son rythme. Doku a alors pris les choses en main pour lui même ouvrir le score. Et de quelle façon. Si ses frappes enroulées contre Everton étaient sublimes, celle-ci n'était pas mal non plus.

JEREMY DOKU WHAT A GOALLL THE BEST WINGER IN THE WORLD !!!! 1-0 MAN CITY pic.twitter.com/J2UvoTHWKV — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) May 9, 2026

La phase débute sur un corner joué court. Seul contre deux hommes, le Diable Rouge a passé son premier défenseur avant de réaliser un une-deux assez cocasse avec le second. La remise était parfaite pour lui ouvrir le chemin du rectangle. Encore fallait-il faire mouche. Doku s'est exécuté en nettoyant la lucarne. Même le saut du défenseur revenu à son poteau n'a pas suffi pour écarter le danger.





De quoi lancer Manchester City vers une victoire précieuse. Erling Haaland a ensuite définitivement sécurisé les trois points dans le dernier quart d'heure, avant qu'Omar Marmoush ne ponctue le score dans le temps additionnel (3-0). Une victoire qui permet aux hommes de Pep Guardiola de revenir à deux points d'Arsenal, à égalité de matchs (les Gunners auront à nouveau une rencontre de plus au compteur demain soir). Les hommes de Mikel Arteta gardent les cartes en main, mais le suspense reste entier.