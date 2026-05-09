Le Mexique prend une étonnante décision avant la Coupe du monde 2026 : des millions d'enfants impactés

Le Mexique a officiellement annoncé sa décision d'écourter de 40 jours la période scolaire actuellement en cours en vue notamment de la Coupe du monde 2026, organisée partiellement sur son territoire. Les écoles fermeront leurs portes dès le 5 juin prochain.

Le Mexique est l'un des pays hôtes de la Coupe du monde 2026. Le pays accueille le Mondial avec les États-Unis et le Canada. Ce sera d'ailleurs le Mexique qui ouvrira le bal avec un match d'ouverture à Mexico le 11 juin prochain.



Le pays hôte affrontera l'Afrique du Sud pour son premier match, comme en 2010, où la compétition s'était déroulée dans le pays africain (ndlr, l'Afrique du Sud et le Mexique s'étaient quittés sur un score de parité : 1-1). Petite anecdote, la rencontre aura d'ailleurs lieu le même jour (11 juin) qu'il y a 16 ans.

Durant ce Mondial, une vague de chaleur est attendue dans plusieurs États du pays, comme l'a fait valoir le ministre de l'Éducation Mario Delgado. Un argument de plus pour arrêter les cours plus tôt : "Nous allons arrêter le 5 (juin) parce qu’il y a de nombreux États qui connaissent des températures élevées et il y a aussi la question de la Coupe du monde", a déclaré le ministre Mario Delgado. La date de la rentrée 2026-2027, initialement prévue le 31 août, devrait également être revue.

Des critiques au Mexique

México Evalúa, un centre de réflexion indépendant mexicain qui analyse les décisions du gouvernement et leurs conséquences pour la population, s’est inquiété : "Avancer la fin de l’année scolaire au 5 juin, en pleine crise éducative profonde, envoie un signal préoccupant sur les priorités du système éducatif mexicain. La décision du ministère de l’Éducation publique (SEP), justifiée par la vague de chaleur et l’organisation de la Coupe du Monde de football, réduira encore davantage le temps d’apprentissage effectif pour 23,4 millions d’élèves."

#ComunicadoMéxicoEvalúa Adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, en medio de una profunda crisis educativa, envía una señal preocupante sobre las prioridades del sistema educativo mexicano.



⚠️La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), justificada por la… pic.twitter.com/hQMEzbx8xx — México Evalúa (@mexevalua) May 8, 2026



Des critiques sont également venues d'associations de parents d'élèves. Mécontents de ne pas avoir été consultés, de nombreux parents devront trouver une solution de garde pour des vacances d'été longues de près de trois mois.