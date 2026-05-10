Le "beau geste" de Janssen a coûté cher : "Je ne comprends pas pourquoi Hairemans a tiré"

Joseph Oosting n'a pas apprécié que Vincent Janssen "offre" le penalty qui aurait pu offrir un point à l'Antwerp à Geoffry Hairemans. Ce dernier n'était en effet pas sur la liste des tireurs.

Cela aurait pu être la belle histoire de ce dimanche. Geoffry Hairemans (34 ans), l'enfant chéri du Bosuil, a fait son retour sur les terrains face au Sporting Charleroi : monté au jeu pour le dernier quart d'heure, il refoulait les terrains pour la première fois de la saison en D1A depuis sa grave blessure de l'été dernier.

Hairemans venait de revenir à l'Antwerp en provenance du KV Malines, où il avait passé 6 ans. Surnommé "Geoffry Deurne-Noord" pour sa relation fusionnelle avec la tribune du Bosuil du même nom, le milieu de terrain aurait pu fêter cela par un but : à la 85e minute, Nzita commet une faute et un penalty est sifflé. Vincent Janssen, le tireur habituel, fait un beau geste et offre le ballon au "revenant".

Malheureusement, l'envoi de Geoffry Hairemans va s'écraser sur le poteau de Mohamed Koné. Charleroi prendra donc les trois points, et Joseph Oosting aura du mal à cacher sa colère après la rencontre. "Je ne comprends pas pourquoi Vincent Janssen a donné ce penalty à Hairemans", regrette le coach anversois au micro de DAZN.

Oosting pas content que Hairemans ait tiré le penalty

"Nous avons toujours un plan clair avant les matchs concernant les tireurs. Il n'aurait donc pas dû lui donner ce penalty, même s'il fêtait son retour", estime Oosting. Geoffry Hairemans lui-même s'est exprimé concernant cet envoi manqué.

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"Ca a été un long chemin et je suis enfin de retour. J'ai tenté de frapper ce penalty en force, comme avant... Ca aurait été mieux si c'était un peu plus bas. C'est dur, et j'espère que les supporters me pardonneront", déclare le chouchou du Bosuil au micro de DAZN. "Mais je suis très heureux de ce retour sur les terrains. Je garderai cela comme point positif du jour".