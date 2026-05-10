La bêtise de Cvetkovic, la roublardise de Coosemans : les cotes d'Anderlecht à La Gantoise

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Une excellente demi-heure, un trou d'air, puis une seconde période héroïque : Anderlecht est passé par toutes les couleurs ce dimanche à Gand. Voici les cotes des Mauves.

Coosemans (7)

Un seul arrêt important, mais surtout beaucoup de temps gagné en seconde période... et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Une attitude de capitaine.

Augustinsson (6)

Pas mal de combinaisons côté gauche en première période, et surtout beaucoup de bonnes interventions en seconde quand Anderlecht souffrait.

Angély (6,5)

Il a encore eu quelques approximations mais au fur et à mesure, il est rentré dans son match. Quelques ballons tranchants vers l'avant et de belles interventions aériennes. Il postule à une place de titulaire pour la fin de saison également.

Hey (6)

La revanche du Danois, qu'on ne s'attendait pas à voir dans le onze - et sur lequel on avait même écrit que la titularisation d'Angély une semaine plus tôt était une vraie gifle au visage. De retour, il a livré un match sérieux et appliqué.

Camara (4)

Intéressant offensivement, il se fait cependant rouler dans la farine comme un bleu par Goore sur le but anderlechtois.



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De Cat (5)

Pas son meilleur match. Anderlecht doit espérer que Nathan De Cat retrouve un meilleur niveau en finale de la Coupe car depuis son retour de blessure, il peine à répondre aux attentes.

Verschaeren (6)

Invisible dans une seconde période très compliquée, il a cependant livré une première demi-heure de très bon niveau avec beaucoup de gestes en un temps réussis.

Kana (5,5)

Un match assez solide en sentinelle devant la défense. Son association avec Kana est très prometteuse.

Degreef (7)

Le Tristan Degreef qu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant : beaucoup de hargne et d'intensité, il prend également sa chance quand il en a l'occasion. Un nouveau très bon match.

Bertaccini (7,5)

Un "but" chanceux, mais qu'il amène tout seul, énormément d'activité ensuite et une bicyclette qui méritait mieux. Sorti très vite en seconde période, au vu du scénario.

Cvetkovic (3,5)

Et dire qu'il réalisait une si bonne mi-temps, qui aurait mérité un petit but. Mais le Serbe a tout gâché en prenant un carton rouge stupide, qui a laissé son équipe dans l'embarras.