Pour gagner la Coupe, le RSCA doit jouer comme en première mi-temps... avec l'état d'esprit de la seconde

Au vu des célébrations anderlechtoises en fin de match, on aurait pu croire que les Mauves avaient pris les trois points de haute lutte à Gand. Mais c'est cette attitude qui peut leur permettre de rêver en finale.

Jeudi en finale de la Coupe, le RSC Anderlecht ne partira pas favori face à l'Union Saint-Gilloise - loin de là. Mais alors qu'il y a un mois de ça environ, on n'aurait pas donné cher de la peau des Mauves, les raisons d'espérer pour les supporters anderlechtois sont un peu plus nombreuses désormais.

Et malgré l'avance gâchée et l'expulsion stupide de Mihajlo Cvetkovic, deux de ces raisons d'espérer ont été aperçues à la Planet Group Arena. La première, c'est cette entame de match du Sporting : les Mauve & Blanc ont disputé leur meilleure demi-heure dans ces Playoffs, et de loin. "On a enfin trouvé ce qu'on cherchait", résumait Jérémy Taravel après le match. Anderlecht n'avait encore jamais joué ainsi sous sa houlette.

L'Anderlecht de la première demi-heure peut inquiéter l'Union

Du jeu en un temps, des combinaisons mais aussi un pressing qui a été aux abonnés absents presque toute la saison : le RSCA était par moments méconnaissable. "Nous avons réussi à perturber cette équipe de La Gantoise, en variant le jeu entre profondeur et combinaisons comme on le souhaitait", pointe Taravel. Bertaccini côté gauche, Cvetkovic dans le dos sur de très bons ballons en cloche, un Verschaeren aussi mobile : voilà qui peut poser problème à l'Union aussi.

Mais après le carton rouge de Mihajlo Cvetkovic, il a fallu remiser le football champagne et endosser le bleu de travail. "On a montré qu'Anderlecht n'était pas juste capable de jouer au foot mais aussi une équipe avec beaucoup de caractère. Les joueurs eux-mêmes ont pris la parole dans le vestiaire", continue Taravel. Du caractère... et même un peu de vice dans le chef de Colin Coosemans. Ce n'est pas non plus pour rien que Mats Rits est rentré.

Une finale de Coupe plus serrée que prévu ?

Lire aussi… Mbaye Leye donne des nouvelles de Rik De Mil après son malaise contre Anderlecht›

Pour avoir une chance jeudi, le RSC Anderlecht devra réussir à combiner ce qu'il a montré pendant une grosse demi-heure en première période et l'état d'esprit vu en seconde. Sera-ce suffisant ? Peut-être pas, car surclasser l'Union footballistiquement est une chose, mais sur le terrain de l'état d'esprit et du vice, c'est une toute autre histoire. Mais au moins, ce qu'on a vu ce dimanche à la Planet Group Arena laisse augurer d'une finale qui ne sera peut-être pas aussi déséquilibrée qu'on le prédisait.