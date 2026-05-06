Leurs décisions seront scrutées de près : les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus

Alors que la rencontre aura lieu dans huit jours, les arbitres de la finale de la Coupe de Belgique sont connus. Bram Van Driessche sera l'homme au sifflet, Lawrence Visser le responsable du VAR.

L'Union Saint-Gilloise et le Sporting d'Anderlecht se préparent pour l'une des semaines les plus importantes de leur saison. Si pas la plus importante, tout simplement.

Les deux clubs bruxellois sont respectivement dans la course au titre et à la quatrième place en championnat, mais se battront aussi et surtout pour soulever la Coupe de Belgique, le jeudi 14 mai au Stade Roi Baudouin.

Une affiche très attendue, et encore peut-être un petit peu plus dans le chef du Sporting d'Anderlecht, qui court après un trophée depuis 2017 et qui n'a plus remporté la Coupe de Belgique depuis 2008, où il s'était imposé face à La Gantoise en finale.

Bram Van Driessche sera l'arbitre de la finale de la Coupe de Belgique

Les Mauves ne partiront évidemment pas favoris face aux Saint-Gillois, qui se sont encore imposés au Lotto Park fin avril (1-3) en Champions Play-Offs et qui sont en lice pour s'offrir le doublé.

Durant la préparation de cette semaine cruciale, la Pro League a communiqué, ce mercredi, le nom des arbitres qui officieront lors de cette finale. Et sans réelle surprise, c'est Bram Van Driessche qui sera l'homme au sifflet de cette rencontre. Les juges de ligne seront Yves De Neve et Quentin Lesceux, et le quatrième arbitre Simon Bourdeaud'hui. Quant à la VAR, elle sera dirigée par Lawrence Visser.



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