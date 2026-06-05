"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

Hein Vanhaezebrouck est une icône de La Gantoise. L'entraîneur a offert au club le seul titre de champion de son histoire, longue de 125 ans. Invité de Buck FM, il est revenu sur le cas Gift Orban et n'a pas hésité à critiquer la gestion du club concernant le transfert de l'attaquant nigérian.

En décembre 2020, Hein Vanhaezebrouck faisait son retour à la Ghelamco Arena, devenue depuis la Planet Group Arena, pour un deuxième passage chez les Buffalos. Et une nouvelle fois, l’entraîneur y a montré de belles choses, notamment en Conference League.

Lors de ce deuxième passage, Hein Vanhaezebrouck a permis à plusieurs joueurs de progresser et a aussi eu affaire à quelques talents bruts. Des profils avec lesquels il a toujours aimé travailler et qu’il appréciait particulièrement.

L’un des grands noms de cette deuxième période est Gift Orban. L’attaquant nigérian, aujourd’hui âgé de 23 ans, marquait dans toutes les positions et a rapidement attiré l’attention de plusieurs grands clubs grâce à ses statistiques impressionnantes.

"Gift Orban n’était pas difficile à gérer. Il a ses humeurs, mais il a un cœur en or," a expliqué Hein Vanhaezebrouck. "C’est vraiment un super gars, pas quelqu’un qui crée des problèmes dans le groupe. Il voulait évidemment que l’attention soit portée sur lui et voulait tirer tous les penalties, mais il a vite compris que ça ne fonctionnait pas comme ça avec moi."

Une mauvaise gestion concernant Gift Orban ?

Selon Hein Vanhaezebrouck, La Gantoise aurait pu réaliser une très grosse vente après les six premiers mois réussis de Gift Orban : "Après cette demi-saison réussie, j’ai dit qu’il fallait le vendre. Une équipe voulait payer 25 millions d’euros, mais à Gand, ils en voulaient 35. Ils n’allaient jamais obtenir ce montant."





"Je savais qu’il n’y avait pas beaucoup de moyens. En le vendant pour 25 millions d’euros, on aurait peut-être pu aller chercher Charles Vanhoutte et Noah Sadiki. Finalement, ils l’ont vendu en hiver pour 14 millions d’euros. Je trouve que c’est de la mauvaise gestion."