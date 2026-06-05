L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros
Photo: © photonews

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Thibaut Courtois retrouve le KRC Genk sous une nouvelle casquette. Le gardien du Real Madrid a investi dans son club formateur via NXTPLAY et siégera bientôt à son conseil d'administration.

Thibaut Courtois ne sera pas présent à chaque match à domicile du KRC Genk. Le Diable Rouge ne fera pas non plus le déplacement pour assister à toutes les réunions du conseil d’administration.

Le gardien belge a investi dans son club formateur via NXTPLAY en prenant une participation minoritaire. Pour l'heure, ni le montant de son investissement ni la part exacte qu’il détient au sein du club n'ont été dévoilés.

Soixante millions d'euros, c'est l'objectif

Courtois, ou plutôt NXTPLAY, est le premier investisseur externe à rejoindre le KRC Genk depuis la restructuration de ses activités footballistiques, passées du statut d'ASBL à celui de société anonyme. Et du côté limbourgeois, les ambitions sont clairement affichées.

"NXTPLAY est le premier d’une série d’investisseurs", a expliqué Peter Croonen dans Het Laatste Nieuws. "Dans l’idéal, nous souhaitons réunir 60 millions d'euros de capitaux auprès de trois partenaires. Nous espérons atteindre cet objectif au cours des deux prochaines années, sans pour autant brûler les étapes."

Le KRC Genk s'attend à énormément d'intérêt


Pour Genk, l'arrivée de Courtois est très importante. "Cela offre énormément de visibilité", conclut le président de Genk. "Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'intérêt dans la période à venir."

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