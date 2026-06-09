"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress
Photo: © photonews
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Pour de nombreux Diables Rouges, la Coupe du monde 2026 sera leur premier Mondial. Connaître une certaine pression et se montrer stressé est légitime avant un tel tournoi. Jérémy Doku, qui a déjà pris part à la Coupe du monde 2022, s'est exprimé sur le sujet au micro de nos confrères du Vif.

Jérémy Doku a rejoint les Diables Rouges quand la place était moins laissée aux jeunes : "Au moment de mes débuts, il n’y en avait pas beaucoup, des petits jeunes qui intégraient le groupe. C’était un noyau ultra établi dans lequel il n’était pas facile de se faire sa place. J’étais une forme d’attraction."

"Ici, les Nathan De Cat, les Nathan Ngoy, finalement, ils se connaissent tous. On se connaît bien parce qu’on est tous un peu de la même génération. C’est fort différent, mais même comme ça, et dans un contexte qu’on pourrait d’un coup juger plus favorable, un premier tournoi, ça reste un premier tournoi. Avec de la peur et du stress. Ce n’est pas grave de le dire. L’important, c’est de se l’avouer, de l’accepter et d’en parler", a-t-il ajouté.

Déjà un rôle de "grand frère" à 24 ans pour Jérémy Doku ? 

Jérémy Doku, âgé de 24 ans seulement, pourrait avoir un rôle important pour aider certains jeunes joueurs, qui disputeront leur premier Mondial, à se mettre dans le bain d'une telle compétition : "Donc c’est ça que je ferais avec eux. En parler pour leur donner confiance. Concrètement, je ferai tout ce que je peux qui nous aidera à atteindre l’objectif : gagner. C’est ce qui me guide, c’est ce que je veux avec cette sélection."

Le premier match de la Coupe du monde approche pour la Belgique

La Belgique démarrera la Coupe du monde 2026 lundi prochain avec un match contre l'Égypte à 21h00. Débuter le tournoi par une victoire sera évidemment important pour lancer la compétition de la meilleure des manières et instaurer une dynamique positive. Il y a quatre ans, la Belgique avait démarré le Mondial par un succès contre le Canada sur le score de 1-0 et s'était cependant ensuite effondrée. Après cette rencontre d'ouverture, les Diables Rouges affronteront l'Iran le 21 juin à 21h00 et ensuite la Nouvelle-Zélande le 27 juin à 5h00.

Les débuts de Jérémy Doku à la Coupe du monde en 2022

Jérémy Doku n'avait pas beaucoup joué dans la Coupe du monde 2022 cauchemardesque de la Belgique, qui avait été éliminée en phase de groupes après un partage sur un score nul et vierge face à la Croatie. C'est lors de cette rencontre décisive, quelques jours après la défaite des hommes de Roberto Martínez face au Maroc (0-2), que le virevoltant ailier a fait ses débuts dans une Coupe du monde.

Il était monté au jeu à la 72e minute à la place de Yannick Carrasco. Il y a quatre ans, des joueurs comme Dries Mertens, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Thorgan Hazard ou encore Michy Batshuayi faisaient encore partie de la sélection.

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