OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel
Photo: KRC Genk
Deviens fan de KRC Genk! 2058

Le KRC Genk a annoncé ce mardi la signature du premier contrat professionnel de Loris Wuytens. Le jeune talent poursuit ainsi son développement avec le limbourgeois, qui continue de miser sur ses éléments les plus prometteurs.

Au KRC Genk, des décisions importantes sont en train d’être prises. Le club est à la recherche d’un nouveau gardien tout en s’apprêtant à se séparer de deux portiers actuellement sous contrat. L’objectif est de mettre fin à toute incertitude concernant la hiérarchie à ce poste.

Nicky Hayen et la direction du Racing Genk ont tranché : Lucca Brughmans sera le gardien titulaire au début de la saison prochaine. Hendrik Van Crombrugge et Tobias Lawal, pourtant encore liés au club, sont autorisés à chercher un nouveau défi ailleurs.

Comme nous l’écrivions précédemment, cette clarification est une bonne nouvelle pour le KRC Genk. Elle pourrait également s’avérer bénéfique à long terme. Le très jeune Émile Doucouré devrait ainsi gagner une place dans la hiérarchie et devenir le troisième gardien de l’équipe première.

Et les Limbourgeois préparent déjà l’avenir avec un autre talent prometteur : Loris Wuytens. Le jeune gardien (2011) vient de signer son premier contrat professionnel avec le club, comme l’a annoncé le KRC Genk dans un communiqué publié sur son site officiel.

Loris Wuytens, un futur grand gardien du KRC Genk ?

"Le jeune gardien évolue au sein de la KRC Genk Talent Academy depuis les U10 et franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son développement. Au fil des années, Wuytens est devenu un élément fiable de notre centre de formation", écrit le club. "Loris se distingue par ses qualités d’arrêt, son jeu au pied et son calme. Il a également énormément progressé ces dernières saisons dans sa gestion de la profondeur derrière sa défense."

"Au-delà de ses qualités entre les poteaux, le jeune gardien se démarque aussi par sa personnalité. Il est rarement impressionné, reste serein dans les moments difficiles et se montre souvent décisif. Avec son excellente mentalité et son attitude positive — toujours accompagnée d’un sourire — il correspond parfaitement à la philosophie de formation du KRC Genk. Le KRC Genk félicite Loris pour la signature de son premier contrat professionnel et se réjouit de suivre son évolution sous les couleurs bleu et blanc."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

22:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

21:46
Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

21:46
Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1 Analyse

Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

19:30
OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

21:30
Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

21:00
L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

19:00
Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

18:24
L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

17:58
7
Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

17:30
Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

17:00
Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

16:00
La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

15:30
L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

15:00
1
Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

14:30
Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

09:30
Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

14:00
L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

11:00
2
Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

13:00
2
Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

13:20
Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

12:30
Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

11:30
Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

10:30
Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

10:00
1
Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

09:00
Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

07:45
Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Origi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Origi

22:37
Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

23:30
"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

23:06
1
🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

23:00
Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

22:37
1
Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

08/06
La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

08/06
1
Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

08/06
📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

08/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved