OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

Le KRC Genk a annoncé ce mardi la signature du premier contrat professionnel de Loris Wuytens. Le jeune talent poursuit ainsi son développement avec le limbourgeois, qui continue de miser sur ses éléments les plus prometteurs.

Au KRC Genk, des décisions importantes sont en train d’être prises. Le club est à la recherche d’un nouveau gardien tout en s’apprêtant à se séparer de deux portiers actuellement sous contrat. L’objectif est de mettre fin à toute incertitude concernant la hiérarchie à ce poste.

Nicky Hayen et la direction du Racing Genk ont tranché : Lucca Brughmans sera le gardien titulaire au début de la saison prochaine. Hendrik Van Crombrugge et Tobias Lawal, pourtant encore liés au club, sont autorisés à chercher un nouveau défi ailleurs.

Comme nous l’écrivions précédemment, cette clarification est une bonne nouvelle pour le KRC Genk. Elle pourrait également s’avérer bénéfique à long terme. Le très jeune Émile Doucouré devrait ainsi gagner une place dans la hiérarchie et devenir le troisième gardien de l’équipe première.

Et les Limbourgeois préparent déjà l’avenir avec un autre talent prometteur : Loris Wuytens. Le jeune gardien (2011) vient de signer son premier contrat professionnel avec le club, comme l’a annoncé le KRC Genk dans un communiqué publié sur son site officiel.

Loris Wuytens, un futur grand gardien du KRC Genk ?

"Le jeune gardien évolue au sein de la KRC Genk Talent Academy depuis les U10 et franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son développement. Au fil des années, Wuytens est devenu un élément fiable de notre centre de formation", écrit le club. "Loris se distingue par ses qualités d’arrêt, son jeu au pied et son calme. Il a également énormément progressé ces dernières saisons dans sa gestion de la profondeur derrière sa défense."





"Au-delà de ses qualités entre les poteaux, le jeune gardien se démarque aussi par sa personnalité. Il est rarement impressionné, reste serein dans les moments difficiles et se montre souvent décisif. Avec son excellente mentalité et son attitude positive — toujours accompagnée d’un sourire — il correspond parfaitement à la philosophie de formation du KRC Genk. Le KRC Genk félicite Loris pour la signature de son premier contrat professionnel et se réjouit de suivre son évolution sous les couleurs bleu et blanc."