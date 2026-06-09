Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

Nicky Hayen et le KRC Genk ont tranché : Lucca Brughmans sera bien titulaire dans les cages au début de la saison prochaine. Hendrik Van Crombrugge et Tobias Lawal, encore sous contrat, peuvent eux se chercher un nouveau club. Mais alors, pourquoi est-ce le bon choix ?

Le Racing Genk a donc fait son choix : Lucca Brughmans sera le numéro un titulaire la saison prochaine. Il reste désormais à trouver une doublure. Comme à Manchester United avec Senne Lammens, Genk pourrait se tourner vers un gardien expérimenté venu de l’étranger, capable d’accepter un rôle de numéro deux.

Apporter certitude et stabilité

La décision est en tout cas claire : Lucca Brughmans devient, malgré son très jeune âge, le numéro un incontesté des Limbourgeois. Une belle marque de confiance de la part du club.

Nicky Hayen et la direction veulent ainsi apporter de la certitude et de la stabilité. Comme au Club de Bruges cette saison, une certaine incertitude a parfois entouré le poste de gardien à Genk. Hendrik Van Crombrugge avait l’expérience, Tobias Lawal le talent, mais ce dernier n’a pas toujours été irréprochable lors des dernières semaines de la phase classique et en Europa League.

Cela a coûté cher à Genk, notamment dans la course aux Champions' Play-offs et peut-être même pour un tour supplémentaire en Europe. Hayen a donc décidé de lancer Lucca Kiaba Brughmans pour les play-offs. Et le gardien n’a absolument pas déçu.





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Brughmans a reçu la confiance de Nicky Hayen et du club dès le premier match des Europe Play-offs. En 11 rencontres, le grand talent a gardé ses cages inviolées à 5 reprises. Malgré son jeune âge, il a aussi directement impressionné par son calme, sur le terrain comme en dehors.

Le message est donc clair : Van Crombrugge et Lawal peuvent tous les deux quitter Genk. Les Limbourgeois optent ainsi pour la clarté, qui a peut-être parfois un peu manqué cette saison. Comme le club ne disputera pas de Coupe d'Europe, il peut théoriquement boucler toute la saison avec un seul gardien. Nicky Hayen pourra aussi vivre une préparation complète avec son équipe et travailler sur l’esprit de groupe ainsi que sur des automatismes clairs.

Ces automatismes devront aussi se créer en dehors du terrain pour fonctionner. Le choix de Brughmans apparaît donc comme un premier pas dans la bonne direction. Par le passé, Genk a déjà lancé avec succès de jeunes gardiens formés au club, comme Thibaut Courtois, Maarten Vandevoordt et Mike Penders. Brughmans aura de grandes responsabilités à assumer, mais cette confiance ne peut que lui faire du bien.