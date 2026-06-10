LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku

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Les Diables Rouges donnent leur première conférence de presse ce mercredi à Seattle : c'est Alexis Saelemaekers qui se présentera face à la presse. Suivez toutes les updates de la Coupe du Monde 2026 sur Walfoot.be