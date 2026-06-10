LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku
Photo: © photonews
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Les Diables Rouges donnent leur première conférence de presse ce mercredi à Seattle : c'est Alexis Saelemaekers qui se présentera face à la presse. Suivez toutes les updates de la Coupe du Monde 2026 sur Walfoot.be

Florent Malice

Koni De Winter confiant et serein : "Les critiques ? Je ne m'en soucie pas"

Koni De Winter était le deuxième à se présenter en conférence de presse après Alexis Saelemaekers ce mercredi. Il a notamment été interrogé sur son statut en sélection, lui qui a souvent été critiqué et que peu imaginent débuter lundi prochain, contre l'Egypte. Nathan Ngoy a en effet gagné des points en l'absence de Zeno Debast.

"Moi, je me sens bien et prêt à aider l'équipe. Puis, le coach prend sa décision", évacue-t-il, avant d'évoquer des critiques qui ne l'ont jamais touché, comme il l'affirme. "J'ai toujours eu la sensation que j'avais ma place dans ce groupe. Les critiques, je m'en soucie peu. Si être repris était un soulagement ? Non, une fierté et une satisfaction". 

 

Florent Malice

Koni De Winter rassure : "Jérémy Doku n'a rien"

Après Alexis Saelemaekers, c'est Koni De Winter, son coéquipier à l'AC Milan, qui s'est présenté devant la presse. Et il a notamment été interrogé concernant l'état de forme de Jérémy Doku, sorti blessé lors de l'entraînement de mardi. "Non, Jerre n'est pas blessé. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il a eu une douleur et aucun risque n'a été pris, mais tout va bien pour lui". 

Et en tant que défenseur, De Winter progresse certainement au quotidien en travaillant face à un tel dribbleur. "Si je sais l'arrêter ? C'est difficile, c'est difficile", rigole-t-il. "Mais je fais de mon mieux". 

Florent Malice

Saelemaekers, back droit de fortune avec les Diables Rouges ?

Après avoir été trimballé de gauche à droite notamment sous Domenico Tedesco, Alexis Saelemaekers arrive à la Coupe du Monde 2026 dans la peau d'un titulaire potentiel au poste d'ailier droit. Même si dans l'idéal, c'est bien le système en 3-5-2 mis en place par Garcia face à la Croatie qui lui convient certainement le mieux. "Seul le coach peut vous répondre sur ma meilleure place", sourit-il.

"Je me vois jouer... où le coach me voit jouer. Je suis polyvalent, vous le savez aussi bien que moi. Je me donnerai au maximum où que je joue". Y compris au back droit ? "Je l'ai déjà fait dans ma carrière, donc je n'y vois aucun inconvénient. Ce n'est pas le plus important".

Florent Malice

Il fera chaud lundi, Alexis Saelemaekers ne s'en fait pas : "La température idéale pour un match ?"

Le match de lundi se disputera sous un soleil de plomb, et sur l'heure de midi. Une grosse différence par rapport à la météo assez capricieuse et venteuse de ce milieu de semaine à Seattle. Mais Alexis Saelemaekers ne s'en fait pas : "La chaleur, ça me va, je joue dans un pays où il fait assez chaud", sourit l'ailier de l'AC Milan. "On ne s'en fait pas trop, le plus important, ce sera nous-mêmes ce lundi. On peut difficilement faire quoi que ce soit pour se préparer à la chaleur". 

Le Milanais reconnaît cependant qu'une température idéale existe probablement. "Quand tu es concentré et dans ton match, tu ne penses pas à la température", relativise Alexis Saelemaekers. "Mais je dirais que l'idéal, c'est peut-être 20 degrés : ni trop chaud, ni trop froid". Malheureusement, il devra plutôt faire 30 degrés, et certainement un peu plus, le 15 juin prochain lors de Belgique-Egypte...

Florent Malice

Saelemaekers évoque le jetlag : "Les dernières nuits n'ont pas été simples"

Alexis Saelemaekers était présent en conférence de presse ce mercredi à Seattle (9h30 heure locale), et ne pouvait pas cacher que l'adaptation à l'heure américaine n'était pas évidente. "Ca n'a pas été facile de s'adapter au jetlag, mais on a toutes les accommodations nécessaires pour s'y faire. Les deux dernières nuits n'ont pas été des plus simples, mais c'est pour ça qu'on est arrivés plus tôt", commence-t-il.

"Ce n'est pas simple, je me suis réveillé quelques fois pendant la nuit. On va se coucher très tôt, forcément. C'est un détail qui va se régler au fil de la semaine, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour nous adapter". 

Les Diables Rouges donnent leur première conférence de presse ce mercredi à Seattle : c'est Alexis Saelemaekers qui se présentera face à la presse. Suivez toutes les updates de la Coupe du Monde 2026 sur Walfoot.be

C'est le jour J : après l'arrivée à Seattle ce lundi et un premier entraînement pour tout le groupe le lendemain (sauf Zeno Debast, qui s'entraîne individuellement), la première conférence de presse est au programme. C'est Alexis Saelemaekers qui se présentera face à la presse (et Koni De Winter face aux ayant-droits), lui qui dispute sa toute première Coupe du Monde.

Walfoot et Voetbalkrant sont arrivés quant à eux ce mardi et ont également pris leurs quartiers pour le tournoi. Via cet article, qui sera régulièrement updaté, vous pourrez suivre au fur et à mesure de la journée (et... de la nuit à l'horaire belge, puisqu'il y a 9h de décalage avec la côte ouest des USA!) les diverses updates concernant les Diables Rouges.

Les conférences de presse seront filmées et diffusées pour tous les supporters souhaitant y assister en direct : retrouvez c-dessous le lien vidéo permettant de les suivre. Suivra un entraînement dont le premier quart d'heure sera ouvert à la presse. 

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