Un ancien coach d'Anderlecht n'est pas tendre : "Je suis surpris que les fans soient encore confiants"

Anderlecht a de nouveau subi un revers sur la scène européenne cette semaine. Les Mauves se sont inclinés 1-2 face à l’Olympique Lyonnais et occupent également une décevante 7e place en championnat, avec 10 points au compteur. Johan Boskamp comprend de moins en moins les choix effectués au sein de son ancien club.

Johan Boskamp n’a pas mâché ses mots à l’égard d’Anderlecht dans les colonnes de Het Belang van Limburg. L’ancien joueur, entraîneur et analyste envisage même de contacter Michael Verschueren afin d’obtenir des explications sur la direction prise actuellement par le club. Il s’interroge notamment sur la gestion de l’effectif lors des compétitions européennes.

"Si vos meilleurs joueurs ne sont même pas suffisamment bons pour jouer les matches européens, pourquoi faudrait-il encore faire tourner l’équipe ?", s’interroge-t-il.

Boskamp ne reconnaît plus Anderlecht

L’ancien milieu de terrain ne cache pas sa déception face à l’évolution du club bruxellois, avec lequel il a été trois fois champion et une fois vainqueur de la Coupe lorsqu'il était sur son banc. "Vous pouvez me tuer, je ne comprends plus rien à mon ancien club", lâche-t-il.

À ses yeux, Anderlecht a perdu une partie de son identité, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Une évolution qui l’interpelle d’autant plus que les supporters continuent, malgré tout, à soutenir massivement leur équipe.

"Cela m’étonne que les supporters restent aussi fidèles, parce qu’il n’y a tout simplement plus rien de reconnaissable dans ce club", estime Johan Boskamp.



Lire aussi… Vitor Bruno va continuer son puzzle : il y aura (encore) du changement contre Zulte›

La défaite contre l'Olympique Lyonnais n’a fait qu’alimenter ses interrogations. Le Sporting n'a pas toujours été ridicule face aux Français mais s'est finalement s’incliné une nouvelle fois. En Europe comme en championnat, le club peine donc encore à tirer pleinement profit des qualités de son effectif.

L’Union comme exemple

Pour illustrer son propos, Boskamp cite l’Union Saint-Gilloise, qui s’est imposée 0-3 à Plzeň malgré plusieurs absences. "C’est vraiment très bien fait", souligne-t-il.

Anderlecht doit déjà se tourner vers son prochain rendez-vous. Samedi soir, Zulte Waregem se déplacera au Lotto Park. Avec 10 unités récoltées lors de ses premières rencontres de championnat, les "Mauves" ne peuvent pas se permettre un nouveau faux pas.

Après le revers européen, la pression risque donc encore de monter autour de l’équipe et de son staff technique. Pour Johan Boskamp, Anderlecht doit surtout retrouver une ligne directrice, une identité clairement identifiable et réussir un enchaînement de bons résultats.