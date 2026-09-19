Radja Nainggolan reste toujours cash : "Je cours davantage que beaucoup de jeunes joueurs"

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
| Commentaire
Radja Nainggolan reste toujours cash : "Je cours davantage que beaucoup de jeunes joueurs"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Radja Nainggolan a désormais 38 ans, mais l’ancien Diable Rouge n’a toujours rien perdu de sa confiance en lui. Dans une longue interview accordée à "La Gazzetta dello Sport", le milieu de terrain revient sur ses années passées à l’AS Roma et à l’Inter Milan. Et comme on pouvait s’y attendre de la part de Nainggolan, il le fait sans prendre de détours.

Radja Nainggolan évolue aujourd’hui au Patro Eisden Maasmechelen, mais son amour pour l’Italie et surtout l’AS Roma reste intact. Le "Ninja "a porté le maillot romain entre 2014 et 2018 et y est rapidement devenu l’un des chouchous du public. Des années plus tard, l’attachement reste toujours intact.

"J’ai laissé mon cœur à Rome", confie-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.

Radja Nainggolan estime même qu’à son meilleur niveau, il aurait encore pu s’imposer dans l’une des deux grandes équipes qu’il a connues en Italie. "Si j’avais encore mon niveau de l'époque, je pourrais toujours jouer à la Roma ou à l’Inter. Je pense que j’aurais ma place dans les deux équipes, comme milieu offensif ou dans l’entrejeu", a affirmé le "Ninja".

"Je ne serais jamais parti de la Roma"

Son départ pour l’Inter, en 2018, reste un sujet sensible. À l’époque, le directeur sportif Monchi avait décidé de se séparer du milieu belge, alors que la Roma avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions quelques semaines plus tôt.

"Nous avions une équipe fantastique et nous avions le sentiment que nous pouvions encore progresser. Mais Monchi voulait construire son propre groupe. Je comprends sa logique, mais je ne serais jamais parti de la Roma si ça ne tenait qu'à moi", a tenu à préciser Nainggolan.

À l’Inter, l'Anversois connaît ensuite une belle période sous les ordres de Luciano Spalletti. "Avec ce dernier, j’ai vécu les plus beaux moments de ma carrière. C’est dommage qu’après son départ, les choses ne se soient pas déroulées comme nous l’espérions", regrette Radja Nainggolan.

Puis le successeur de Spalletti, un certain Antonio Conte, lui fait comprendre qu’il ne faisait pas partie de ses plans. Une décision sur laquelle Radja Nainggolan possède encore aujourd’hui sa propre lecture.

"Il m’a immédiatement dit que je ne correspondais pas à son projet et j’ai respecté sa décision. Peut-être qu’il m’en voulait encore d’avoir refusé de rejoindre Chelsea quelques années plus tôt", ironise le "Ninja".

À l’époque, le Belge avait aussi choisi de rester à la Roma, malgré, affirme-t-il, une offre particulièrement lucrative venue de Chine.

"Je suis toujours le même"

Radja Nainggolan réfute également l’idée selon laquelle son mode de vie lui aurait fermé les portes des plus grands clubs.

« J’ai toujours été le même, à 20 ans, à 30 ans et maintenant que j’approche des 40. Je suis heureux avec ma vie. Sur le terrain, j’ai toujours tout donné et j’ai souvent joué malgré les blessures", estime le milieu de terrrain du Patro.

Il rejette aussi l’image d’un joueur susceptible de créer des problèmes dans un vestiaire. "Ce n’est pas vrai, s'indigne-t-il. Tous mes coéquipiers et mes entraîneurs peuvent le confirmer. Je n’ai eu de problèmes avec personne."

"Je profite du moment"

Pour l’instant, Radja Nainggolan préfère ne pas penser à la suite de sa carrière. Au Patro Eisden, il prend encore du plaisir les jours de match, même si son rapport à l’entraînement a quelque peu changé. "Pendant les matchs, je m’amuse toujours. Je remarque même que je cours davantage que beaucoup de jeunes joueurs. Je peux encore prester à un haut niveau. En revanche, j’aime beaucoup moins m’entraîner", rigole-t-il.

Quant au moment où son corps lui imposera de raccrocher, il préfère ne pas y penser :  "Je ne réfléchis pas à ça. Je profite du moment."

Et lorsqu’on lui demande comment il aimerait que le monde du football se souvienne de lui, le personnage reste fidèle à lui-même. "Comme un vrai homme, différent de toutes ces personnes fausses qui l’entourent. Pour le meilleur ou pour le pire, je pourrai toujours me regarder droit dans le miroir", conclut Radja Nainggolan.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis AS Roma - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 18:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Patro Eisden Maasmechelen
Radja Nainggolan

Plus de news

L'un des meilleurs Diable du Mondial vers un forfait avec les Diables rouges ?

L'un des meilleurs Diable du Mondial vers un forfait avec les Diables rouges ?

13:40
Deux Diables appelés alors qu'ils sont blessés ? La réaction d'Ivan Leko n'a pas traîné

Deux Diables appelés alors qu'ils sont blessés ? La réaction d'Ivan Leko n'a pas traîné

12:30
Contrat résilié : l'homme qui voyait le jeu d'Anderlecht plus vite que les autres est dans le dur

Contrat résilié : l'homme qui voyait le jeu d'Anderlecht plus vite que les autres est dans le dur

12:00
Un entraîneur de D1A remercie Vitor Bruno...à sa manière : "Il avait peut-être bu trop de porto"

Un entraîneur de D1A remercie Vitor Bruno...à sa manière : "Il avait peut-être bu trop de porto"

11:00
Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre"

Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre"

11:30
1
Un entraîneur francophone de plus en D1A ? "Si cela se passe bien dimanche..."

Un entraîneur francophone de plus en D1A ? "Si cela se passe bien dimanche..."

10:00
Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière

Charleroi deuxième à l'issue de ce samedi ? Il faudra se souvenir des leçons de la saison dernière

09:30
"Pas une décision facile" : pour sa première avec l'Allemagne, Jürgen Klopp évoque un joueur de Pro League

"Pas une décision facile" : pour sa première avec l'Allemagne, Jürgen Klopp évoque un joueur de Pro League

10:30
Le choix fort de Van Bommel qui divise : "Je reste persuadé qu’il peut encore rendre d’énormes services"

Le choix fort de Van Bommel qui divise : "Je reste persuadé qu’il peut encore rendre d’énormes services"

09:00
Officiel : un attaquant à plus de 80 buts en Pro League se recase en D2 saoudienne

Officiel : un attaquant à plus de 80 buts en Pro League se recase en D2 saoudienne

08:30
Neerpede va se vider durant la trêve : deux Anderlechtois appelés pour la première fois en sélection

Neerpede va se vider durant la trêve : deux Anderlechtois appelés pour la première fois en sélection

08:00
Le Bayern en plante sept, Vincent Kompany particulièrement fier...pour une raison toute bavaroise

Le Bayern en plante sept, Vincent Kompany particulièrement fier...pour une raison toute bavaroise

07:30
"Le vrai Anderlecht était celui de la seconde mi-temps" : Léo Pétrot revient sur le match face à l'OL

"Le vrai Anderlecht était celui de la seconde mi-temps" : Léo Pétrot revient sur le match face à l'OL

06:00
La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué

La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué

07:00
1
Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise Analyse

Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise

23:10
Un manque de connexion : un joueur des RSCA Futures explique les raisons du début de saison raté

Un manque de connexion : un joueur des RSCA Futures explique les raisons du début de saison raté

22:35
🎥 Les Francs Borains, co-leaders de Challenger Pro League après leur victoire contre les RSCA Futures

🎥 Les Francs Borains, co-leaders de Challenger Pro League après leur victoire contre les RSCA Futures

23:35
Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

22:41
L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

21:30
Roméo Lavia n'est plus qu'un fantôme : retour sur le parcours tourmenté d'un grand talent

Roméo Lavia n'est plus qu'un fantôme : retour sur le parcours tourmenté d'un grand talent

22:15
Surprise en Italie : Roberto Mancini convoque un ancien attaquant d'Anderlecht

Surprise en Italie : Roberto Mancini convoque un ancien attaquant d'Anderlecht

21:50
Une nouvelle recrue de La Gantoise veut "retrouver le bonheur dans le football" après son échec en Écosse

Une nouvelle recrue de La Gantoise veut "retrouver le bonheur dans le football" après son échec en Écosse

20:25
Un ado de 15 ans veut quitter Manchester United : les grands d'Europe déjà à ses pieds

Un ado de 15 ans veut quitter Manchester United : les grands d'Europe déjà à ses pieds

21:00
"11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Interview

"11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs

01:14
1
🎥 "Vous pensez que je le savais déjà ?" : Mark van Bommel réagit à l'annonce de la sélection d'un joueur

🎥 "Vous pensez que je le savais déjà ?" : Mark van Bommel réagit à l'annonce de la sélection d'un joueur

20:00
Ce joueur arrivé à La Gantoise cet été révèle qu'il aurait pu signer à... Anderlecht : "C'était une option"

Ce joueur arrivé à La Gantoise cet été révèle qu'il aurait pu signer à... Anderlecht : "C'était une option"

18:00
Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé

Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé

19:33
"On a renoué cette proximité avec les supporters" : Arthur Theate revient sur la Coupe du monde 2026

"On a renoué cette proximité avec les supporters" : Arthur Theate revient sur la Coupe du monde 2026

18:30
Courtisé jadis par la Belgique, Zinédine Zidane le convoque pour sa première sélection

Courtisé jadis par la Belgique, Zinédine Zidane le convoque pour sa première sélection

19:02
"Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk" : Thibaut Courtois rêve de croiser la route des Limbourgeois

"Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk" : Thibaut Courtois rêve de croiser la route des Limbourgeois

17:30
Coup dur pour Lucas Stassin : forfait contre le FC Barcelone, son entraîneur donne de ses nouvelles

Coup dur pour Lucas Stassin : forfait contre le FC Barcelone, son entraîneur donne de ses nouvelles

17:00
Kylian Mbappé quitte Nike et devient le visage d'une marque encore inconnue dans le monde du football

Kylian Mbappé quitte Nike et devient le visage d'une marque encore inconnue dans le monde du football

16:30
"Thibaut n'a reçu aucune garantie" : Mark Van Bommel évoque le cas Courtois

"Thibaut n'a reçu aucune garantie" : Mark Van Bommel évoque le cas Courtois

15:50
À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore présent dans la liste du Portugal après la Coupe du monde 2026

À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore présent dans la liste du Portugal après la Coupe du monde 2026

16:05
Un nouveau système de VAR inspiré des États-Unis : la solution pour mettre fin aux débats ?

Un nouveau système de VAR inspiré des États-Unis : la solution pour mettre fin aux débats ?

15:00
Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 20:45 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

den strep den strep a propos de La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué El Malvario El Malvario a propos de Un binational bloqué jusqu'en 2028 'à cause' de Rudi Garcia : "Il a fait le choix d'attendre" Pogi Pogi a propos de Le rêve Lukaku s'éloigne-t-il d'Anderlecht ? "Je n'imposerai aucun joueur à Antoine Sibierski" Pogi Pogi a propos de "11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Eric Stevens Eric Stevens a propos de 📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027 JoBg JoBg a propos de Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas JoBg JoBg a propos de Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL Union 60 Union 60 a propos de Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved