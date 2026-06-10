"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

L'ambiance semble au beau fixe autour des Diables Rouges avant leur entrée au matière à la Coupe du Monde. Une positivité qui, comme le confirme Toby Alderweireld, n'était vraiment de la partie en 2022.

Pour les Diables Rouges, cette Coupe du Monde doit contribuer à faire oublier le souvenir de 2022. Lors de la dernière édition, les Diables avaient en effet été incapables de sortir de leur groupe, pénalisés par cette défaite contre le Maroc et ce fameux 0-0 contre la Croatie qui hante encore Romelu Lukaku.

Le tournoi laisse également un goût amer à Toby Alderweireld, notamment en ce qui concerne l'atmosphère autour de l'équipe. "On sortait de 2018, année où tout le monde était au sommet de sa forme. J'avais l'impression qu'après ça, on cherchait la petite bête. On avait fait de bonnes qualifications, et pourtant, soudain, on entendait des critiques sur notre défense dans les interviews", dans Het Laatste Nieuws.

L'équipe semblait divisée en deux entre la volonté d'attaquer et le besoin de préserver ses arrières. Eden Hazard avait notamment déclaré que la défense était devenue 'trop lente'. Pourtant, les Diables n'avaient marqué qu'un seul but (un contre conclu par Michy Batshuayi) et gardé leurs filets inviolés lors de deux matchs sur trois.

Des divisions qui ont plombé le groupe

"Bon, c'était du pur Eden, et il a précisé après coup que c'était une blague, mais ça n'a pas plu au reste de l'équipe. On aurait pu faire comme si de rien n'était – on n'est pas si imbus de nous-mêmes – mais ça se sentait : on ne ressemblait plus à une équipe", poursuit Alderweireld.



Les critiques l'ont fortement touché : "On aurait aussi pu demander où étaient les attaquants lors de ces grands matchs contre l'Argentine (en 2014) ou la France (en 2018) , mais on se rend compte que ce ne sont que des situations de jeu. Du coup, on ne comprenait pas vraiment d'où venait cette remarque. Ironie du sort, Jan et moi avons peut-être réalisé notre meilleur tournoi au Qatar. Aujourd'hui, j'entends parfois dire qu'on avait une défense formidable, mais pendant mes dernières années, c'était justement la défense qui suscitait le plus de critiques". Gageons que Rudi Garcia aura permis au groupe de retrouver une plus grande unité.