"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022
Deviens fan de Belgique! 2639

L'ambiance semble au beau fixe autour des Diables Rouges avant leur entrée au matière à la Coupe du Monde. Une positivité qui, comme le confirme Toby Alderweireld, n'était vraiment de la partie en 2022.

Pour les Diables Rouges, cette Coupe du Monde doit contribuer à faire oublier le souvenir de 2022. Lors de la dernière édition, les Diables avaient en effet été incapables de sortir de leur groupe, pénalisés par cette défaite contre le Maroc et ce fameux 0-0 contre la Croatie qui hante encore Romelu Lukaku.

Le tournoi laisse également un goût amer à Toby Alderweireld, notamment en ce qui concerne l'atmosphère autour de l'équipe. "On sortait de 2018, année où tout le monde était au sommet de sa forme. J'avais l'impression qu'après ça, on cherchait la petite bête. On avait fait de bonnes qualifications, et pourtant, soudain, on entendait des critiques sur notre défense dans les interviews", dans Het Laatste Nieuws.

L'équipe semblait divisée en deux entre la volonté d'attaquer et le besoin de préserver ses arrières. Eden Hazard avait notamment déclaré que la défense était devenue 'trop lente'. Pourtant, les Diables n'avaient marqué qu'un seul but (un contre conclu par Michy Batshuayi) et gardé leurs filets inviolés lors de deux matchs sur trois.

Des divisions qui ont plombé le groupe

"Bon, c'était du pur Eden, et il a précisé après coup que c'était une blague, mais ça n'a pas plu au reste de l'équipe. On aurait pu faire comme si de rien n'était – on n'est pas si imbus de nous-mêmes – mais ça se sentait : on ne ressemblait plus à une équipe", poursuit Alderweireld.


Les critiques l'ont fortement touché : "On aurait aussi pu demander où étaient les attaquants lors de ces grands matchs contre l'Argentine (en 2014) ou la France (en 2018) , mais on se rend compte que ce ne sont que des situations de jeu. Du coup, on ne comprenait pas vraiment d'où venait cette remarque. Ironie du sort, Jan et moi avons peut-être réalisé notre meilleur tournoi au Qatar. Aujourd'hui, j'entends parfois dire qu'on avait une défense formidable, mais pendant mes dernières années, c'était justement la défense qui suscitait le plus de critiques". Gageons que Rudi Garcia aura permis au groupe de retrouver une plus grande unité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Rekik - Maisonneuve

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Rekik - Maisonneuve

13:30
Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

13:30
"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

12:30
Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

13:00
Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

11:40
LIVE Coupe du monde 10/6 : plus de peur que de mal pour Doku, un invité canadien à l'entraînement

LIVE Coupe du monde 10/6 : plus de peur que de mal pour Doku, un invité canadien à l'entraînement

12:00
De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

11:00
Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

10:30
Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

10:00
Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

08:00
La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

09:30
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

08:30
"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

23:00
Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

09:00
LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

22:01
Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

21:00
Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

07:00
1
Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

21:46
Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

21:46
OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

21:30
L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

19:00
OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

20:00
Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1 Analyse

Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

19:30
Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

18:24
L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

17:58
7
Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

17:30
Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

17:00
Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

09/06
Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

16:00
L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

15:00
1
La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

15:30
Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

14:30
Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

14:00
Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

09/06
Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

09/06

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved