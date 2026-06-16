Genk se montre dur en affaires : 15 millions d’euros pour un attaquant à six buts en D1A ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Genk se montre dur en affaires : 15 millions d’euros pour un attaquant à six buts en D1A ?
Photo: © photonews

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Auteur de six buts avec l’équipe première de Genk cette saison, Aaron Bibout serait suivi de près par Trabzonspor. Le club limbourgeois n’a pas l’intention de laisser partir son jeune attaquant, et pourrait demander jusqu’à quinze millions d’euros.

La probabilité de voir Felipe Augusto quitter Trabzonspor est particulièrement élevée. Les Turcs sont d’ores et déjà à la recherche d’un remplaçant et, selon le média local Takagazete, le club de Trabzon, au bord de la mer Noire, aurait trouvé une piste du côté du championnat de Belgique.

Aaron Bibout figurerait en effet sur la liste prioritaire du club turc, et des négociations auraient déjà été entamées. Le média turc souligne d’emblée qu’il s’agirait d’un dossier coûteux : Genk aurait demandé 15 millions d’euros pour libérer son attaquant camerounais de 21 ans, auteur de six buts avec l’équipe première cette saison.

Genk croit beaucoup en Aaron Bibout

L’avant-centre a rejoint le Racing Genk l’été dernier en provenance du club suédois de Vasteras. Les Limbourgeois avaient déboursé environ 2,2 millions d’euros pour le recruter, alors que sa valeur marchande était estimée à quelque 500.000 euros à l’époque par le site de référence Transfermarkt.

Un an plus tard, cette valeur a explosé, mais pas autant : Aaron Bibout est désormais évalué à 3,5 millions d’euros. Genk espérerait toutefois récupérer bien davantage, selon le montant avancé par le média turc.

Une somme élevée, certes, mais le club limbourgeois estime avoir plusieurs atouts dans sa manche. D’autant que vendre n’est pas une nécessité et que d’autres joueurs devraient rapporter une belle indemnité, comme Konstantinos Karetsas et Zakaria El Ouahdi.

Quinze millions pour Bibout ?

D’autres équipes s’intéresseraient au joueur, ce qui renforce la position de Genk dans ce dossier. De plus, Bibout est sous contrat jusqu’en juin 2029, ce qui signifie qu’il n’y a aucune raison de le laisser partir cet été, sauf en cas d’offre au bon prix.

En début de saison, Aaron Bibout avait surtout engrangé du temps de jeu en Challenger Pro League, où il a immédiatement affiché son sens du but avec dix réalisations en seize rencontres. Chelsea l’aurait notamment déjà supervisé, tandis que Lille, Strasbourg, Saint-Étienne et d’autres clubs français suivraient également son évolution de près.

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