La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Habay-La-Neuve a confirmé avoir conclu un accord de partenariat avec le Standard. Des échanges à venir qui sont appelés à être bénéfiques aux deux centres de formation.

Cette semaine, le Standard a bouclé le transfert d'Antoine Mazure, l'un des meilleurs joueurs de la saison en D1 FFA, avec pas moins de 15 buts et 13 assists en 26 matchs avec Habay-La-Neuve. Une belle reconnaissance pour celui qui a écumé les terrains des divisions inférieures française avec Aurillac, Bourges et Moulins-Yzeure, avant de rejoindre le Progrès Niederkorn, où Habay est venu le chercher.

Mazure évoluera avec le SL 16, où il fera office de joueur d'expérience au sein des jeunes Rouches. Mais visiblement, les négociations entre le Standard et les Habaysiens ne se sont pas limitées au cas du buteur français.

Habay a en effet annoncé un partenariat avec le club liégeois, et en particulier avec le SL 16. Les formateurs habaysiens auront ainsi l'opportunité d'assister à des séances d'entraînement sur les hauteurs du Sart-Tilman, suivies d'échanges avec les éducateurs du Standard afin de continuer à développer leurs compétences.

Des bénéfices réciproques pour Habay-la-Neuve et le Standard

Dans l'autre sens, un Detect Day sera également organisé en octobre, pour permettre au Standard de dénicher les plus belles pépites gaumaises et ainsi disposer d'un droit de regard prioritaire sur le vivier du sud du pays, qui a déjà offert à la Pro League quelques joueurs affirmés comme Thomas Meunier, Anthony Moris ou Guillaume François (pour ne prendre que les exemples les plus récents).

"Une collaboration qui s'inscrit pleinement dans notre volonté de continuer à faire grandir notre académie et à offrir le meilleur environnement de formation à nos jeunes. Merci au SL 16 Football Campus ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à cette collaboration, au service de la formation de nos jeunes", écrit Habay-La-Neuve. La saison prochaine, Habay et le SL 16 se recroiseront à nouveau en D1 FFA, avec de chaleureuses retrouvailles en perspective pour Antoine Mazure.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Habay-la-Neuve

Plus de news

🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

21:40
La première de Christian Burgess avec Gand, Wilfried Kanga pressé de répondre aux critiques

La première de Christian Burgess avec Gand, Wilfried Kanga pressé de répondre aux critiques

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bitsindou - Dupe - Ndenbe

20:00
Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

17:00
Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

21:00
Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

Graines de courge, superstitions et Angola : Vítor Bruno, l'homme derrière le nouveau coach d'Anderlecht

20:30
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht rebondit au Crossing Schaerbeek

20:00
LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

19:24
Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

Pour rebondir au plus vite : trois anciens de Pro League préparent la saison dans une équipe bien particulière

18:30
Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

Enfin titulaire depuis son départ d'Anderlecht ? Maxime Dupé rebondit pour retrouver du temps de jeu

18:00
Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

Officiel : un ancien taulier du Standard prend sa retraite en Bolivie

13:30
"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia

17:30
C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

C'est signé : un ancien Diablotin quitte les États-Unis pour revenir en Europe

16:30
"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables

16:00
Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique

15:30
Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

Un ancien adjoint d'Ivan Leko devient T1 de Dender

15:00
Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

Officiel : une bonne connaissance d'Anthony Moris débarque à La Louvière

14:30
C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

C'est signé : Dante Brogno fait son retour dans le Pays Noir

13:50
Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

13:00
OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

08:50
Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ? Analyse

Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ?

12:30
Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

Officiel : un ancien espoir du Standard quitte La Louvière pour l'Angleterre

12:01
Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"

11:31
Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier

Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier

11:00
🎥 Le Panama craque : un ancien de La Gantoise se bagarre à l'entraînement

🎥 Le Panama craque : un ancien de La Gantoise se bagarre à l'entraînement

10:30
Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"

Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"

10:00
🎥 El Loco Bielsa craque : le coup de sang du sélectionneur de l'Uruguay

🎥 El Loco Bielsa craque : le coup de sang du sélectionneur de l'Uruguay

09:45
"Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte Réaction

"Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte

09:15
5
Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande

Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande

08:20
1
Le "match des Fiertés" se solde par un partage : l'Iran a cru passer directement mais ce sera l'Égypte

Le "match des Fiertés" se solde par un partage : l'Iran a cru passer directement mais ce sera l'Égypte

07:50
Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !

Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !

07:03
Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku" Interview

Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku"

07:25
C'est officiel : Besnik Hasi récupère un joueur du Standard de Liège

C'est officiel : Besnik Hasi récupère un joueur du Standard de Liège

26/06
Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay

Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay

06:35
Le Sénégal cartonne face à l'Irak et pourrait compliquer la tâche des Diables Rouges

Le Sénégal cartonne face à l'Irak et pourrait compliquer la tâche des Diables Rouges

23:47
Triplé et première place du groupe : la France écrase la Norvège grâce à Ousmane Dembélé

Triplé et première place du groupe : la France écrase la Norvège grâce à Ousmane Dembélé

23:25

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved