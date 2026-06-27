La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs

Habay-La-Neuve a confirmé avoir conclu un accord de partenariat avec le Standard. Des échanges à venir qui sont appelés à être bénéfiques aux deux centres de formation.

Cette semaine, le Standard a bouclé le transfert d'Antoine Mazure, l'un des meilleurs joueurs de la saison en D1 FFA, avec pas moins de 15 buts et 13 assists en 26 matchs avec Habay-La-Neuve. Une belle reconnaissance pour celui qui a écumé les terrains des divisions inférieures française avec Aurillac, Bourges et Moulins-Yzeure, avant de rejoindre le Progrès Niederkorn, où Habay est venu le chercher.

Mazure évoluera avec le SL 16, où il fera office de joueur d'expérience au sein des jeunes Rouches. Mais visiblement, les négociations entre le Standard et les Habaysiens ne se sont pas limitées au cas du buteur français.

Habay a en effet annoncé un partenariat avec le club liégeois, et en particulier avec le SL 16. Les formateurs habaysiens auront ainsi l'opportunité d'assister à des séances d'entraînement sur les hauteurs du Sart-Tilman, suivies d'échanges avec les éducateurs du Standard afin de continuer à développer leurs compétences.

Des bénéfices réciproques pour Habay-la-Neuve et le Standard

Dans l'autre sens, un Detect Day sera également organisé en octobre, pour permettre au Standard de dénicher les plus belles pépites gaumaises et ainsi disposer d'un droit de regard prioritaire sur le vivier du sud du pays, qui a déjà offert à la Pro League quelques joueurs affirmés comme Thomas Meunier, Anthony Moris ou Guillaume François (pour ne prendre que les exemples les plus récents).

"Une collaboration qui s'inscrit pleinement dans notre volonté de continuer à faire grandir notre académie et à offrir le meilleur environnement de formation à nos jeunes. Merci au SL 16 Football Campus ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à cette collaboration, au service de la formation de nos jeunes", écrit Habay-La-Neuve. La saison prochaine, Habay et le SL 16 se recroiseront à nouveau en D1 FFA, avec de chaleureuses retrouvailles en perspective pour Antoine Mazure.



