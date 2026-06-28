C'est aussi lui qui a permis à KDB de briller : "C'est en partie ma faute s'il jouait peu !"

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Photo: © photonews

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Un homme a gagné beaucoup de points vendredi à Vancouver : Hans Vanaken. Le Brugeois s'est mis au service du collectif, et surtout de Kevin De Bruyne, auquel il a permis de briller.

Ce n’est pas un hasard. Mettez Vanaken aux côtés de n’importe quel joueur et celui-ci devient meilleur... même Kevin De Bruyne. Vanaken est un génie, et ce n’est un secret pour personne. Même Kevin De Bruyne le tient en très haute estime.

Pourquoi ? "Tout simplement parce que c’est un top joueur. Il a eu la malchance d’avoir beaucoup de concurrence, sinon il aurait beaucoup plus joué en équipe nationale. Et oui, c'est aussi parce que... j'étais l'un de ses concurrents", se marre KDB.

Kevin De Bruyne et Hans Vanaken doivent rester ensemble dans le onze

"Je ne suis plus le Kevin d’il y a neuf ans", a déclaré De Bruyne vendredi à Vancouver. C’est justement pour cela qu’il a besoin de ce Vanaken. Il lui rend la vie tellement plus facile. De Bruyne l’a même recommandé en interne, mais le choix appartient bien sûr toujours au sélectionneur Rudi Garcia... qui s'est réjoui publiquement que ses "has-been" de cadres, dont De Bruyne, aient été brillants.

 Le meilleur match de l'ère Garcia, justement, c'était peut-être ce 3-0 face à l'Ukraine... seul durant lequel Vanaken et De Bruyne ont joué durant 90 minutes de concert. Le sélectionneur a donc fini par se rendre à l'évidence, et pourrait bien laisser les deux hommes conjointement pour la suite du tournoi.


Ce Vanaken aurait probablement joué dans beaucoup de clubs des cinq grands championnats s’il avait choisi une autre trajectoire de carrière. Mais il y a des arguments en faveur du fait de jouer chaque saison pour les titres. C'est aussi ce qui lui permet d'être habitué aux responsabilités, à la pression - qu'il sait gérer - et d'avoir tout le temps du rythme. Ce qui manque... à Kevin De Bruyne. 

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