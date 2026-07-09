Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien coéquipier de Julien Duranville proche d'un transfert au FC Barcelone ?
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Karim Adeyemi se rapproche d'un transfert au FC Barcelone. Le joueur du Borussia Dortmund aurait trouvé un accord avec le club catalan, selon l'expert mercato Fabrizio Romano.

L'ailier de Dortmund aurait informé le club allemand qu'il voulait absolument réaliser ce transfert vers la formation catalane. Son contrat avec le BVB court jusqu'au 30 juin 2027 et il ne prévoit pas de parapher un nouveau deal.

Le FC Barcelone a envoyé une offre à la formation de Bundesliga. Reste à savoir si Dortmund acceptera. Selon Transfermarkt, Karim Adeyemi est actuellement estimé à 40 millions d'euros.

L'Allemand évolue au Borussia Dortmund depuis juillet 2022. Il avait signé en provenance du RB Salzbourg et s'est ensuite imposé au sein du club allemand. La saison dernière, il a pris part à un total de 39 rencontres toutes compétitions confondues. Il s'est montré décisif à 16 reprises, inscrivant dix buts et délivrant six passes décisives.

Au total, il compte pas moins de 146 matchs avec Dortmund pour 36 buts marqués et 25 passes décisives délivrées. Karim Adeyemi est un ailier explosif, rapide et percutant. Il sait faire la différence par ses appels en profondeur, son accélération et sa capacité à éliminer en un contre un.

Karim Adeyemi est attaché à Dortmund

En avril dernier, sa femme, la rappeuse Loredana, s'était exprimée dans un stream Twitch sur la loyauté du joueur envers Dortmund. "Il a eu de nombreuses occasions de partir. Mais Karim est quelqu’un de loyal. Dortmund n’est pas la plus belle ville du monde, on ne va mentir à personne, il y a bien sûr des endroits plus agréables. Mais cela m’importe peu."

"Il dit toujours : si je quitte Dortmund un jour, ce sera avec gratitude. Il veut avoir le sentiment d’avoir vraiment tout donné pour cette équipe. Son rêve est de devenir champion avec Dortmund. Il le veut vraiment," avait-elle également ajouté. C'est alors un très beau chapitre de la carrière du joueur qui semble proche de se refermer.

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