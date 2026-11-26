L'Antwerp partira en stage à La Manga, en Espagne, début janvier. Le Great Old renoue ainsi avec les stages hivernaux à l'étranger, qu'il avait écartés de son programme pour des raisons financières.

L'Antwerp disputera à La Manga son premier stage hivernal à l'étranger depuis 2023. La trêve de trois semaines offre à Marvin Compper et à son groupe le temps de préparer la seconde moitié de saison en Espagne. Le récent rachat du club a également facilité l'organisation du séjour.

Des stages écartés pour des raisons financières

À l'automne 2023, alors qu'il venait d'être sacré champion de Belgique et disputait la Ligue des Champions, l'Antwerp avait renoncé à partir en stage durant la trêve. Cette décision faisait partie des premières mesures d'économies prises au Bosuil.

Le Great Old est resté en Belgique lors des hivers suivants. Sous la direction de Paul Gheysens, les difficultés financières du club pesaient lourd dans la décision de renoncer à un stage à l'étranger.

Le rachat redonne de la marge à l'Antwerp

L'hiver dernier, Joseph Oosting et ses joueurs avaient tout de même passé deux jours dans les Ardennes pour renforcer la cohésion du groupe. L'initiative avait été appréciée, mais le budget du club limitait encore les possibilités de déplacement.



Le rachat a redonné à l'Antwerp la marge de manœuvre nécessaire pour organiser un stage à l'étranger. Début janvier, Compper pourra ainsi profiter de la longue trêve pour préparer son groupe à La Manga avant la reprise du championnat.