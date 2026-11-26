Bruno Fernandes a inscrit mercredi soir l'un des buts les plus improbables de cette campagne de Ligue des Champions. Auteur d'un doublé avec Manchester United face à son ancien club, le Sporting CP, le Portugais s'est surtout illustré sur sa deuxième réalisation, en s'offrant en quelque sorte sa propre passe décisive.

Manchester United a concédé le partage (2-2) sur la pelouse du Sporting CP. Bruno Fernandes avait pourtant remis les Anglais à hauteur sur penalty peu après la pause, avant de leur donner l'avantage quelques minutes plus tard avec un sérieux coup de pouce de la pelouse.

Bruno Fernandes s'offre sa propre passe décisive

En allant presser le gardien du Sporting, Kaique Pereira, le milieu de terrain portugais a pris appui pour se retourner et arraché une motte de gazon. Le geste est passé inaperçu sur le moment, mais le petit trou laissé par son crampon a eu son importance quelques instants plus tard.

Fernandes a tenté sa chance de l'extérieur de la surface. Sa frappe semblait filer droit sur Pereira, mais le ballon a rebondi à l'endroit précis où le Portugais avait abîmé la pelouse. Le faux rebond a surpris le gardien, que le ballon a lobé avant de finir au fond des filets.

L'assist de la saison ?

Les ralentis ont permis de faire le lien entre les deux actions. Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où certains ont plaisanté en parlant de "passe décisive de la saison".

Le Sporting a finalement égalisé en fin de rencontre après une erreur de Senne Lammens. Fernandes repart de Lisbonne avec un doublé et un but qu'il avait, sans le savoir, préparé lui-même.



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