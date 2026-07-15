Officiel : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

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Le Standard de Liège a trouvé un remplaçant à Rafiki Saïd, parti du côté de Wolverhampton. Les Rouches vont offrir un contrat de trois saisons, avec une année en option, à l’ailier gambien du club norvégien Lillestrøm SK, Salieu Drammeh.