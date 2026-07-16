Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

Après une saison ratée à la Juventus, Loïs Openda cherche un nouveau point de chute cet été. Le RC Lens rêve de son retour, mais l'Olympique Lyonnais est aussi décidé à tenter sa chance.

Loïs Openda doit relancer sa carrière. Deux clubs de Ligue 1 sont prêts à lui tendre la main. En difficulté depuis son arrivée à la Juventus, l'attaquant belge ne devrait pas s'éterniser à Turin. Les dirigeants italiens cherchent une porte de sortie et l'OL comme le RC Lens suivent attentivement l'évolution du dossier.

La chute en moins d'un an

Il y a un an à peine, la situation était pourtant différente. Après avoir brillé à Lens, Openda avait confirmé tout son potentiel au RB Leipzig, où il s'était imposé comme l'un des attaquants les plus efficaces de Bundesliga. Son aventure en Italie a tourné au cauchemar. En manque de confiance, il n'a pas retrouvé son meilleur niveau.

Un gros salaire à assumer...

La Juventus privilégie un prêt pour permettre à son joueur de retrouver du rythme et de la valeur sur le marché. Une formule qui attire plusieurs clubs, même si le dossier est compliqué. Le salaire du Belge est élevé et limite le nombre de prétendants capables de passer à l'action.

Lens doit trouver une solution avec la Juventus

Le RC Lens connaît parfaitement les qualités de son ancien buteur et Jean-Louis Leca aimerait le ramener à Bollaert. Mais sans un effort financier de la Juventus, l'opération est difficile à concrétiser malgré la volonté des Sang et Or. Lyon espère profiter de cette situation selon le site Foot Mercato.

Deux autres Diables Rouges à l'Olympique Lyonnais



Le club rhodanien a plus de moyen financier pour absorber une partie du salaire du Diable Rouge. Si l'OL parvient à le convaincre, Loïs Openda retrouvera deux compatriotes au sein de l'effectif lyonnais, Malick Fofana et Julien Duranville. Le Belge sort d'une saison très compliquée à la Juventus, où il n'a marqué que deux buts en 34 rencontres.