"C'est le club parfait pour moi" : les premiers mots de Youri Tielemans à Manchester United

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"C'est le club parfait pour moi" : les premiers mots de Youri Tielemans à Manchester United
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Youri Tielemans quitte Aston Villa après trois saisons. Manchester United a levé sa clause de départ de 41 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain belge. Le capitaine des Diables Rouges a hâte de commencer.

Youri Tielemans ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Quelques jours après la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges, le milieu belge quitte Aston Villa pour rejoindre Manchester United. Les Red Devils ont levé sa clause libératoire de 41 millions d'euros, le plus gros transfert de sa carrière.

Vainqueur de l'Europa League avec Aston Villa

Le milieu de terrain de 29 ans sort d'une très belle saison en club. Sous les couleurs d'Aston Villa, il a remporté l'Europa League et s'est illustré en inscrivant un magnifique but en finale. Malgré l'élimination des Diables Rouges en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne 2-1, sa cote est restée intacte.

Une nouvelle aventure pour notre Diable Rouge

Dans sa première interview accordée au site officiel de Manchester United, Tielemans a affiché son enthousiasme. "Je suis très heureux et très excité de commencer, de rencontrer mes coéquipiers et d'être ensemble sur le terrain", a confié le Belge.

Le Diable Rouge s'est réjoui de travailler avec son nouvel entraîneur, Michael Carrick, ancien milieu de terrain de Manchester United. "Je peux apprendre de lui. Il me donnera des conseils et j'ai hâte de progresser", a-t-il expliqué.

Deux anciens capitaines dans le même club à présent


Tielemans est revenu sur une ancienne photo prise lors d'un Anderlecht-Manchester United, où lui et son nouvel entraîneur portaient tous les deux le brassard de capitaine. "On a revu cette photo et c'était marrant d'en reparler. C'était une belle époque et j'espère que ce sera encore mieux maintenant. J'ai de l'expérience, j'ai 29 ans et je veux passer un autre cap. C'est le club parfait pour moi. Je sens que le club est ambitieux et veut gagner des titres."

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