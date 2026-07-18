Une belle récompense : l'AS Monaco offre un nouveau contrat à un Diablotin

Samuel Nibombé est sur le point de prolonger son contrat avec l'AS Monaco. Une belle nouvelle pour le jeune belge, un an après son malaise cardiaque en plein match contre Rennes.

Il y a un peu plus d'un an, Samuel Nibombé vivait l'un des moments les plus difficiles de sa jeune carrière. Victime d'un malaise cardiaque en pleine finale du Challenge Espoirs avec l'AS Monaco face à Rennes, le Belge de 18 ans ne savait pas quand il retrouverait les terrains. Depuis, les choses ont changé.

L'AS Monaco vérouille son jeune talent pour encore plusieurs années

Le milieu défensif a repris la compétition, découvert l'équipe première et continue de gagner la confiance de son club. Selon les informations du journal L'Équipe, l'AS Monaco s'apprête à lui offrir une belle récompense. Le Diablotin va prolonger son contrat de trois saisons et sera lié au club de la Principauté jusqu'en juin 2030. Une marque de confiance importante de la part des dirigeants monégasques.

La saison dernière, Nibombé a disputé ses deux premiers matchs avec les professionnels, avec une entrée en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain puis une autre en Ligue 1 contre Angers. Il faisait partie du groupe convoqué pour la reprise de la préparation estivale. Il a une valeur marchande de tout juste un million d'euros selon le site Transfermarkt.

Diablotin avec les U19

International belge U19 à six reprises, le joueur de 18 ans continue son parcours avec les Diablotins. Le nouvel entraîneur Filipe Luís aura l'occasion de l'observer durant toute la préparation. Le Brésilien a succédé au Belge Sébastien Pocognoli sur le banc monégasque. Ces prochaines semaines seront importantes pour convaincre le nouveau staff.

Samuel Nibombé devra convaincre Filipe Luís



Selon le média français, Monaco hésite encore. Il pourrait rester avec l'équipe première cette saison, mais un prêt est envisagé pour lui permettre de jouer plus souvent. Une décision devrait être prise à l'issue de la préparation estivale.