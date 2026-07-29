Gift Orban se fait déjà remarquer en Turquie : Besnik Hasi a le sourire

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Gift Orban se fait déjà remarquer en Turquie : Besnik Hasi a le sourire
Photo: © photonews
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Gift Orban a officiellement été annoncé comme un nouveau joueur d’Amed SK ce lundi. L’ancien joueur de La Gantoise évoluera sous les ordres de Besnik Hasi. Le joueur nigérian s’est déjà intégré en dansant le "halay".

Gift Orban a signé un contrat en prêt en provenance de la formation allemande d’Hoffenheim. Le deal inclut une option d’achat. "Nous souhaitons la bienvenue à Gift Orban à Amedspor et lui souhaitons beaucoup de succès sous nos couleurs", a écrit le club turc.

Gift Orban danse le "halay"

Le buteur de 24 ans s’est déjà fait remarquer lors de ses premiers jours avec son nouveau club. Il s’est ambiancé en dansant la danse traditionnelle, le "halay", sur une musique kurde. Dans la vidéo en direct publiée par Mbaye Diagne, Besnik Hasi est aperçu en train de faire un signe à la caméra.

Gift Orban doit désormais répondre présent sur le terrain

L’ambiance en dehors des terrains est évidemment primordiale pour un groupe et Gift Orban semble déjà bien s’intégrer à sa nouvelle équipe. Mais c’est sur le terrain désormais qu’il devra se montrer au rendez-vous. L’avant-centre sort d’une saison particulière avec le Hellas Vérone en prêt. Il a été écarté du groupe lors des cinq derniers matchs de la saison à la suite d’une altercation avec un supporter du club italien.

Avant cette histoire, il était un titulaire régulier de la formation de Serie A. En 29 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit sept buts et délivré trois assists. Cela n’a cependant pas convaincu Hoffenheim de le conserver. En Turquie, il espère désormais s’imposer et montrer ce dont il est capable. Estimé à sept millions d’euros selon Transfermarkt, le natif de Benue voit sa cote baisser depuis son départ de La Gantoise à l’hiver 2024.

Il avait été transféré à l’OL pour 14 millions d’euros en provenance du club belge. Un an plus tard, il avait signé à Hoffenheim pour cinq millions d’euros de moins et avait ainsi ensuite enchaîné avec un prêt au Hellas Vérone à l’été 2025 et désormais une nouvelle location à Amed SK.

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