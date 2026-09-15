"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe
Photo: © photonews
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Titulaire pour la première fois de la saison sous les couleurs du Fenerbahçe, Romelu Lukaku n'a pas rassuré lundi soir contre Gaziantep. Et ce n'est pas tant l'absence de but qui inquiète, mais bien... son très faible pourcentage de duels remportés, ainsi que sa présence dans le jeu collectif de son équipe. L'attaquant des Diables Rouges semble encore assez loin de son meilleur niveau physique.

Après quelques montées au jeu, Romelu Lukaku était titularisé pour la première fois lundi soir contre Gaziantep. L'attaquant belge n'a toutefois pas pesé dans la rencontre, qui s'est terminée sur le score de 0-0.

Sorti peu après l'heure de jeu, le Diable Rouge a totalisé 23 touches de balle et dix passes réussies seulement. Pas mieux dans les duels, lui qui n'en a remporté que trois sur neuf. C'est d'ailleurs ce dernier chiffre qui lui a valu de premières critiques en Turquie.

Sur sporON, le célèbre journaliste Emre Bol s’est montré particulièrement sévère. "Nous n’attendons pas de Lukaku qu’il dribble ou qu’il plonge constamment dans la profondeur, mais bien qu’il conserve le ballon et qu’il soit performant dans les duels aériens grâce à son physique imposant."

Un pourcentage de duels gagnés "ridicule" pour Romelu Lukaku

Le spécialiste turc épingle la statistique d'un duel gagné sur sept en première période. "Sérieusement, c’est ridicule avec un tel physique. Tous ceux qui viennent au contact de lui devraient avoir l’impression de se heurter à un mur", a-t-il lancé.

Après sept apparitions, notre compatriote n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Turquie et semble encore dans le besoin de retrouver une meilleure forme physique. Cela sera nécessaire pour le Fenerbahçe, mais aussi pour les Diables Rouges avant les premières rencontres de Ligue des Nations.

Lire aussi… Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

Pour rappel, c'est ce vendredi que Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection avant les rencontres de Ligue des Nations contre l'Italie, la France et la Turquie. Une sélection dont devrait malgré tout faire partie Big Rom', qui n'occupera toutefois peut-être plus un rôle aussi central.

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