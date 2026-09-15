L'Union Saint-Gilloise très loin devant Anderlecht : voici leurs chances de gagner l'Europa League selon Opta

Opta place l'Union Saint-Gilloise parmi les favoris de l'Europa League, avec 8,6 % de chances de victoire. Anderlecht, en revanche, part avec beaucoup moins d'espoir.

Opta accorde à l’'Union une probabilité de 8,6 % de remporter la compétition. Seuls Bournemouth, Benfica et le Bayer Leverkusen sont mieux classés. Bournemouth est le grand favori avec 14,3 %, devant Benfica et ses 14 %. Leverkusen suit avec 10,2 %.

Pour l'Union, ces chiffres sont encourageants. La probabilité que l'équipe atteigne les huitièmes de finale s'élève à 80,3 %. Pour une place en quarts de finale, Opta avance un pourcentage de 50,7 %. Selon le modèle, les chances d'atteindre les demi-finales sont de 29,8 % et 16,7 % pour la finale.

L'Union parmi les grands noms européens

L'Union devance plusieurs grands noms. Sunderland n'a par exemple que 8,3 % de chances de remporter la compétition, contre 7,8 % pour la Juventus et 7,3 % pour Crystal Palace. L'AC Milan suit avec 5,4 %.

Ces chiffres confirment que l'Union est prise au sérieux sur le papier. Au cours des dernières saisons, le club a acquis une bonne expérience européenne et, selon les simulations, il fait partie des outsiders pour le trophée.

Une mission bien plus difficile pour Anderlecht

Pour Anderlecht, la situation est nettement moins réjouissante. Les Mauves occupent la 22e place du classement et n'ont que 0,6 % de chances de remporter l'Europa League.





Selon les projections d'Opta, Anderlecht affiche 34,9 % de chances d'atteindre les huitièmes de finale. La probabilité de voir les Mauves se hisser en quarts tombe à 12,8 %, puis à 4,5 % pour une qualification en demi-finales. Quant à une éventuelle place en finale, elle n'est estimée qu'à 1,7 %.

La différence entre les deux clubs belges est importante. Selon les calculs, l'Union est placée au même niveau que plusieurs équipes européennes de second plan et Anderlecht devra jouer les poursuivants.