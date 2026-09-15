Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A

Domenico Tedesco a été licencié par Bologne après quatre journées de Serie A, selon le journaliste Fabrizio Romano. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges devrait être remplacé par Raffaele Palladino sur le banc du club italien.

Domenico Tedesco a été licencié par Bologne avec effet immédiat, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges paie le mauvais début de saison du club italien. Raffaele Palladino va prendre sa place sur le banc. Le changement devrait être officialisé.

🚨🔴🔵 Bologna have decided to sack the manager Domenico Tedesco with immediate effect. pic.twitter.com/q1fqZjFbWf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Seizième de Serie A avec Bologne

Les résultats n'ont pas aidé Tedesco. Bologne occupe la 16e place de Serie A après quatre journées et n'a pas gagné cette saison. Le bilan est de trois défaites et un match nul. La direction a décidé de changer rapidement d'entraîneur.

Des licenciements à la chaîne

Ce licenciement vient s'ajouter à une liste longue pour Tedesco. En avril dernier, Fenerbahçe avait mis fin à son passage en Turquie après une grosse défaite 3-0 contre Galatasaray (l'ennemi juré). En janvier 2025, l'Union belge avait décidé de se séparer de lui après un Euro 2024 décevant et une mauvaise campagne en Ligue des Nations. Deux postes quittés en un peu plus d'un an.

Tedesco avait été licencié à deux reprises en Allemagne. Schalke 04 l'avait remercié en mars 2019, quelques jours après le 7-0 encaissé face à Manchester City en Ligue des champions. En septembre 2022, le RB Leipzig avait pris la même décision après un début de saison compliqué et une défaite 4-1 contre le Shakhtar Donetsk. Son passage au Spartak Moscou s'était terminé sans licenciement.





Bologne devait permettre à Tedesco de rebondir après son passage en Turquie. Il avait été choisi cet été pour succéder à Vincenzo Italiano, avec un contrat de deux saisons et une année supplémentaire en option. Un peu plus de trois mois après son arrivée, son passage à Bologne prend fin. Une nouvelle page se tourne pour l'ancien sélectionneur de la Belgique.