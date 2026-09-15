"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

Clinton Mata retrouve la Belgique avec Lyon pour affronter Anderlecht. L'ancien joueur du Club de Bruges garde de nombreux souvenirs de ses matchs face aux Mauves.

Clinton Mata était présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match d'Europa League entre Anderlecht et Lyon. Un rendez-vous particulier pour le Belgo-Angolais, qui connaît très bien la Belgique. Avant de partir à Lyon, il a disputé 197 matchs avec le Club de Bruges, pour six buts et seize passes décisives. Il a souvent croisé les Mauves durant ses années en Pro League.

Son retour au Lotto Park lui rappelle cette période. "C'est un bon sentiment de revenir chez soi, surtout ici à Anderlecht. On sait qu'il y a une rivalité avec Bruges", a expliqué le défenseur lyonnais. Son passé brugeois est important pour lui, même si son attention est tournée vers son équipe actuelle. "J'ai pas mal de souvenirs avec mon ancien club. Aujourd'hui, je suis à l'OL et concentré sur mon club."

Mata ne veut pas voir son équipe changer son approche malgré la compétition. "C'est une compétition importante, on sait que c’est l’'un de nos objectifs. L'important, c'est d'entamer le match avec le sérieux qu'on a depuis le début de saison et de revenir avec une victoire." Les Lyonnais veulent commencer leur parcours européen avec les trois points.

Paulo Fonseca a annoncé qu'il effectuerait plusieurs changements dans son onze. Une décision qui ne dérange pas Mata, qui estime que l'effectif permet à Lyon de faire tourner. "Cette année, on a un groupe plus étoffé et on peut se permettre de changer plusieurs joueurs. Pour moi, il n'y a aucun problème." Certains joueurs pourraient profiter de cette rencontre pour recevoir des minutes.

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Anderlecht a beaucoup changé depuis son départ de Belgique et il ne connait pas plusieurs jours. "C'est une belle équipe. Ça reste le club le plus titré de Belgique, avec pas mal de jeunes joueurs." Il reconnaît quelques visages : "Je me souviens de Kana le milieu de terrain et du gardien. Je ne connais pas trop les autres, ce sont de nouveaux joueurs."