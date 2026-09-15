Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre Lille cet été. Finalement prêté à l'Antwerp par le RB Leipzig, le milieu belge avait une autre possibilité pour relancer sa carrière après une deuxième partie de saison compliquée à l'Olympique de Marseille.

Arthur Vermeeren avait besoin de retrouver du temps de jeu et un environnement qu'il connaissait. Cet été, le milieu belge a fait son retour à l'Antwerp, son club formateur. Le RB Leipzig l'a prêté pour la saison avec une option d'achat. Mais ce retour en Belgique n'était pas la seule possibilité sur la table.

Les derniers mois n'avaient pas été simples pour Vermeeren. Lors de la deuxième partie de la saison passée, son prêt à Marseille ne lui avait pas permis de jouer autant qu'espéré. Le Diablotin avait très peu été utilisé et devait trouver une solution pour relancer sa saison. Il cherchait une porte de sortie cet été.

Un transfert avorté à Lille

Une autre piste aurait pu changer la suite de sa carrière. Dans une interview accordée à La Capitale, Sébastien Ledure, l'avocat du joueur, révèle que Lille était sur les rangs. Le club français représentait une option intéressante pour le milieu belge, avec la possibilité de s'y installer dans la durée.

"Pour le joueur, ça me semblait être un excellent choix : rejoindre un club stable et avoir deux ans devant soi pour se développer. Ca illustre parfaitement la volatilité du marché", explique Ledure. Une possibilité qui semblait avoir plusieurs arguments en sa faveur, sans pour autant garantir son aboutissement. "Même lorsque tout semble prometteur, la certitude n'existe jamais."

Un départ à l'Atletico Madrid qui n'a pas fonctionné



C'est à l'Antwerp que Vermeeren a posé ses valises. Un retour dans un club où il avait explosé avant de partir à l'étranger (Atletico Madrid) et où il connaît parfaitement l'environnement. Il retrouve un championnat qu'il connaît bien et un club dans lequel il avait réussi à se faire une place très jeune.