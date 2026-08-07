Débuts cauchemardesques pour Wouter Vrancken : quatrième défaite, deuxième lourde gifle et un constat amer

Battu pour la quatrième fois en autant de rencontres, et pour la deuxième fois sur un score fleuve, Wouter Vrancken vit des débuts catastrophiques chez les Hearts. Les Écossais ont été punis à Benfica, dans une rencontre où les joueurs de notre compatriote n'auraient pas respecté le plan de jeu.

Wouter Vrancken a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque avec les Hearts. Le club écossais s’est lourdement incliné 6-1 face à Benfica lors du match aller du troisième tour préliminaire de l’Europa League, ce jeudi soir. À la mi-temps, le score était déjà de 3-0 et, malgré une meilleure entame de seconde période, l’addition s’est finalement alourdie en fin de match.

Pour Vrancken, il s'agit d'une quatrième défaite en autant de matchs officiels depuis son départ de Saint-Trond pour l’Écosse. Avant celle-ci, il y avait eu une élimination de la Ligue des Champions contre Sturm Graz avec une nouvelle claque subie au match aller (4-0), et une défaite en championnat à Aberdeen, candidat à la descente la saison dernière (2-1).

Le plan de Wouter Vrancken n'a pas été respecté par ses joueurs

Au micro de la BBC, notre compatriote a surtout insisté sur une première période durant laquelle son équipe a trop peu appliqué ce qui avait été convenu. "Avec le ballon, ce n'était clairement pas assez bon. On a trop rapidement opté pour le jeu long, et en perte de balle, on est trop rapidement sortis de nos positions", regrettait-il.

"On a mieux joué après la pause. On a retrouvé le plan de base, ce qui nous a permis de trouver des espaces dans la défense de Benfica, ce qui nous a permis de revenir à 4-1. On sentait que c'était un moment du match où les joueurs prenaient de la confiance."



Hearts a ensuite tenté de sauver les meubles en réduisant la marque, mais Benfica a puni. "C'est le problème quand vous ouvrez trop le jeu contre ces équipes-là. Elles sont impitoyables", a reconnu Wouter Vrancken. Hearts reste donc sans la moindre victoire et peut clairement utiliser le match retour comme préparation au barrage de la Conference League qui s'annonce.