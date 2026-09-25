L'heure est grave pour les RSCA Futures : un ancien Diable en intérim pendant la trêve

Les RSCA Futures ont du pain sur la planche pendant cette trêve internationale prolongée. Alors que la direction cherche un nouvel entraîneur principal, c'est un duo qui est en charge de l'intérim.

Avec un triste bilan de 1 sur 18, les RSCA Futures sont déjà dos au mur en D1B. Même s'il n'était pas responsables de tous les maux des U23 anderlechtois, Jelle Coen a pris la porte cette semaine.

Après la défaite 2-6 contre Lokeren, le match chez les Francs Borains apparaissait déjà comme le rendez-vous de la dernière chance pour le Néerlandais. La défaite 3-2 au Stade Robert Urbain a donc scellé son avenir.

Un tandem bien connu de Neerpede à la baguette

Et maintenant ? Le successeur de Coen n'a pas encore été nommé. Durant cette trêve internationale, c'est le duo composé de Yannick Kindermans et Marvin Ogunjimi qui assurent l'intérim.

Le premier cité, fils de Jean Kindermans, est actif au sein du club depuis plusieurs années, réalisant même du scouting pour l'équipe première. Depuis la saison dernière, il était l'adjoint de Jelle Coen, prenant ainsi la place de René Peeters.

Marvin Ogunjimi a quant à lui rejoint Neerpede en juillet 2025, un an après Jelle Coen, qu'il avait déjà secondé chez les U23 de Malines. C'est toutefois dans un autre rôle qu'il opérait depuis un an : l'ancien Diable Rouge a fait parler son passé de joueur pour devenir entraîneur des attaquants dans les équipes de jeunes.





Les Futures doivent rectifier le tir pendant la trêve

De grands talents mauves comme Jayden Onia Seke ou Joshua Nga Kana racontent ainsi avoir longtemps travaillé avec lui leur technique de frappe et leurs mouvements dans le dernier tiers du terrain.

Vu la tournure de la situation, Marvin Ogunjimi vient prêter main forte à Yannick Kindermans pour les trois semaines de trêve internationale, le temps qu'un nouvel entraîneur principal soit nommé. Le duo ne peut en tout cas pas compter sur Nga Kana et Onia Seke (qui alternent entre les Futures et l'équipe A), appelés avec les U19 belges.