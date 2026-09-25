"Ce serait déjà très beau pour moi" : Kamiel Van de Perre à coeur ouvert sur sa destination rêvée

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ce serait déjà très beau pour moi" : Kamiel Van de Perre à coeur ouvert sur sa destination rêvée
Photo: © photonews
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Kamiel Van de Perre fait désormais partie des meubles à l'Union Saint-Gilloise. Restant parfois dans l'ombre au milieu de terrain mais aussi lors du mercato, le Diablotin n'en gardes pas moins des ambitions. Et cela s'inscrit naturellement sur la scène internationale.

Avec un entraîneur qui le connaît parfaitement de leur période commune chez les espoirs de Genk puis un entraîneur qui a évolué à son poste durant sa carrière de joueur en la personne de David Hubert, Kamiel Van de Perre a eu les coachs parfaits pour progresser à l'Union.

De fait, le milieu de terrain de 22 ans s'est affirmé, tant dans le jeu que dans le vestiaire. Mais il veut plus encore : “Ce que j’aimerais maintenant, c’est vraiment franchir des étapes importantes dans certains aspects du football à l’Union. Je veux faire de grands progrès au cours des une ou deux prochaines années et jouer pour les titres", explique-t-il au podcast MidMid.

Kamiel Van de Perre, un joueur taillé pour la Bundesliga ?

Avant de parler transfert, Van de Perre est donc bien focus sur le Parc Duden. Même s'il lui arrive forcément de penser à sa futur destination favorite : "Si je pouvais choisir, j’aimerais aller en Bundesliga. C’est le championnat qui me correspondrait le mieux, compte tenu du joueur que je suis"

"Bien sûr, tout le monde rêve d’atteindre le sommet de la Premier League ou de jouer au FC Barcelone. Beaucoup en rêvent, mais peu y arrivent. Chacun veut être le meilleur. Si je parvenais à rejoindre la Bundesliga, ce serait déjà très beau pour moi", poursuit-il.

Un transfert pour être appelé en sélection ?

Van de Perre a également abordé les Diables Rouges. Déjà plébiscité par plusieurs consultants, il n'a pas encore été appelé en sélection : "C'est un objectif. Est-ce que je le mérite déjà ? Je ne sais pas, ce n’est pas à moi d’en décider".

"Je ne vais jamais crier que je dois être appelé. Ce qui dépend de moi ? Travailler très dur et devenir tellement bon qu’ils ne pourront plus m’ignorer et devront me convoquer. Mais ce n’est pas encore le cas aujourd’hui", conclut-il, toujours les pieds sur terre.

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