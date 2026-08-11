Le cauchemar continue pour Paul Pogba : Monaco aurait pris une décision radicale

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le cauchemar continue pour Paul Pogba : Monaco aurait pris une décision radicale
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Paul Pogba pourrait quitter l'AS Monaco. Le club souhaite mettre fin à son contrat, alors que le Français vient de se blesser à l'entraînement, à quelques semaines de la reprise du championnat.

L'AS Monaco ne compterait plus sur Paul Pogba pour cette saison. Selon Nice-Matin et Le Parisien, le club veut mettre fin au contrat du Français, encore valable jusqu'en 2027. Le joueur serait au courant de cette décision depuis plusieurs semaines. Il reste aux deux parties à trouver un accord financier, avec l'objectif de régler le dossier avant la fermeture du mercato le 1er septembre.

Pas en rapport avec sa blessure plus tôt dans la journée

Cette décision avait été prise avant ce qui s'est passé à l'entraînement ce mardi. Lors d'une opposition, Pogba s'est arrêté après avoir ressenti une forte douleur derrière la cuisse gauche. Le milieu de 33 ans est tombé au sol et a été pris en charge par le staff médical. La gravité de sa blessure n'est pas encore connue.

Le Français avait pu participer normalement à la préparation et rejouer lors des matchs amicaux, sans problème physique jusque-là. Il devrait manquer le déplacement au Havre, le 23 août, pour la première journée de Ligue 1.

Six matchs en un an

Depuis son arrivée à Monaco, Pogba n'a pas réussi à jouer régulièrement. Il revenait de plus de deux ans sans compétition à cause de sa suspension pour dopage. La saison dernière, il n'a participé qu'à six rencontres toutes compétitions confondues. Trop peu pour retrouver du rythme après une aussi longue période sans jouer.


À 33 ans, Pogba devrait se retrouver sans club si un accord est trouvé avec Monaco pour mettre fin à son contrat. Les négociations ne devraient pas être trop compliquées sur le plan financier, car son salaire est en grande partie lié au nombre de matchs joués et à ses performances. Il devra ensuite décider s'il souhaite poursuivre sa carrière et chercher un nouveau club.

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